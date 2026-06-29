Brasil 0-1 Japón en vivo por el Mundial 2026: mirá el gol de Kaishu Sano que adelanta a los nipones
El equipo de Carlo Ancelotti enfrenta a una selección japonesa que volvió a demostrar su crecimiento y quiere dar otro golpe en una Copa del Mundo.
Brasil y Japón se están enfrentando este lunes (14:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los dieciseisavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en uno de los cruces más atractivos del inicio de la fase de eliminación directa.
Primer tiempo:
El primer cuarto de hora dejó ver las intenciones de cada uno. Los nipones presionaron alto, pero la Canarinha pudo mantener la tenencia de pelota y encontró los espacios para inquietar. El arquero Zion Suzuki respondió bien ante un remate de Matheus Cunha y luego Vinicius Junior inquietó con un disparo que se fue afuera.
Los de Carlo Ancelotti comenzaron mejor, pero enseguida los de Hajime Moriyasu contestaron con una de sus mayores armas: las transiciones rápidas. Junya Ito iba camino a meterse al área con pelota dominada y Casemiro tuvo que arriesgarse a cortarlo con falta. Lo hizo y se ganó una amarilla cuando iban solo 14 minutos. Japón desaprovechó el tiro libre, pero después de ese ataque equilibró la presión, esperó mas cerca de mitad de cancha, eligiendo cuando presionar, y el trámite se hizo más parejo.
Un poco antes de la media hora, la presión de los nipones hizo efecto y llevó a Brasil a una serie de errores e imprecisiones. La última fue un pase hacia el centro de Danilo, lateral derecho, que Kaishu Sano anticipó, trasladó con la pelota y antes de entrar al área remató para poner la pelota contra el palo derecho del Allison. Lejos del alcance del arquero. Japón abría la cuenta y no le quedaba mal al partido. Quien quedó persigiendo a Sano fue Casemiro pero, con tarjeta, esta vez no pudo cortar con foul.
¡¡SORPRESA TOTAL EN HOUSTON!! KAISHU SANO RECUPERÓ EN MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE JAPÓN VS. BRASIL.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026
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Brasil 0-1 Japón
Día: Lunes 29 de junio
Hora: 22:00
Torneo: Copa del Mundo 2026, dieciseisavos de final
TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior
DT: Carlo Ancelotti
Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda; Ayase Ueda.
DT: Hajime Moriyasu
Árbitro. Maurizio Mariani (Italia)
Estadio: NGR Stadium, Houston, Texas
La previa:
El encuentro se disputará en el NGR Stadium de Houston, Texas y pondrá cara a cara a dos selecciones con realidades muy distintas en cuanto a historia y tradición mundialista, aunque con un denominador común en esta Copa del Mundo: ambas mostraron argumentos sólidos para ilusionarse con seguir avanzando.
Brasil llega como favorito, aunque sin margen para relajarse. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó primero en su grupo y dejó buenas sensaciones desde lo colectivo, sobre todo en el plano ofensivo. La Canarinha continúa siendo una de las grandes candidatas al título y buscará dar un paso más rumbo a su objetivo de conquistar la sexta estrella.
Más allá de los nombres, el sello de Ancelotti comenzó a notarse en un equipo más ordenado tácticamente. Brasil mantiene talento de sobra en ofensiva, pero también ha mostrado mayor solidez defensiva y una idea más equilibrada entre ataque y contención. Ante la ausencia de Raphinha, Vinicius Junior aparece como la mayor amenaza ofensiva de Brasil, que tendrá a Neymar Jr. esperando en el banco de suplentes.
Japón, por su parte, vuelve a presentarse como uno de los equipos más competitivos fuera del círculo tradicional de favoritos. La selección asiática clasificó a esta instancia tras una fase de grupos convincente, ratificando el crecimiento sostenido que ha mostrado en los últimos años.
Orden, disciplina táctica, intensidad y transiciones rápidas siguen siendo sus principales virtudes. Japón ha demostrado reiteradamente que puede competir de igual a igual ante selecciones de élite y ya tiene antecedentes recientes de grandes golpes mundialistas, como sus recordados triunfos frente a Alemania y España en Qatar 2022.
En lo táctico, el partido promete un contraste interesante. Brasil buscará imponer jerarquía, posesión y desequilibrio individual, mientras que Japón intentará reducir espacios, presionar en momentos puntuales y atacar con velocidad cuando recupere.
En la previa, la Canarinha parte como favorita por plantel, historia y talento, pero Japón ya ha demostrado demasiadas veces que subestimarlo puede costar caro. El último antecedente entre ambos es un amistoso en noviembre de 2025, con victoria 3-2 para los nipones.
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