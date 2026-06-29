Alonso sobre el Mundial: “Desde el resultado es un fracaso, desde lo futbolístico hicimos más cosas para avanzar"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, habló por primera vez tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, instancia que tildó de "fracaso" desde el punto de vista del resultado, a la vez que desmintió rumores y destacó que los jugadores "dejaron todo" en la cancha.

"Desde el punto de vista del resultado, nosotros tomamos esto como un fracaso, porque veníamos a otra cosa a esta Copa del Mundo, desde el punto de vista futbolístico hicimos muchas más cosas para avanzar que para tener lo que tenemos hoy", expresó el presidente de AUF en diálogo con Canal 5, desde Playa del Carmen.

"Uruguay se va del Mundial de forma injusta"

"Estamos golpeados, con mucha tristeza. Fue un resultado que no esperábamos, todos teníamos una ilusión muy grande porque habíamos apostado muy fuerte a esta copa, a hacer un gran Mundial y representar bien al país. Creo que Uruguay se va del Mundial de forma injusta, pero así es el fútbol", añadió.

En cuanto al cierre del ciclo de Marcelo Bielsa, quien este martes, desde las 18:00, dará una conferencia de prensa por solicitud propia, Alonso expresó: "Estuvimos reunidos con él, conversando, evaluando el Mundial, una situación dolorosa para todos, naturalmente para él también lo es. Él va a comunicarse con la gente a través de los periodistas el día martes, en el Centenario, ahí la gente podrá acceder a sus pareceres, su opinión y su reporte".

"Creo que Bielsa dejó cosas"

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, da instrucciones en el partido ante España del Mundial 2026. Foto: EFE

"Creo que es sano que todos asumamos nuestra responsabilidad, que la tenemos", sostuvo el presidente, y, ante la consulta sobre la resonante frase del entrenador argentino sobre que "no le dejó nada al fútbol uruguayo", opinó: "No es tiempo de profundizar en estos temas, sino de dar los primeros pantallazos, estamos todos muy golpeados, uno tiene que abstraerse de nuestras primeras emociones".

Para Alonso, el rosarino de 70 años sí le dejó algo a la selección. "Yo creo que Bielsa dejó cosas, no es como dijo él, pero también hay que respetarle esa primera impresión; desde el punto de vista del resultado, nosotros tomamos esto como un fracaso, porque veníamos a otra cosa a esta Copa del Mundo, desde el punto de vista futbolístico hicimos muchas más cosas para avanzar que para tener lo que tenemos hoy. Hay cosas para rescatar, hay jugadores que hicieron su debut mundialista con una categoría bárbara, hay un plantel que metió como loco".

"Si el clima hubiese sido otro hubiésemos visto una versión mucho más apática"

Alonso destacó a los jugadores por su entrega y desmintió trascendidos sobre el relacionamiento entre los jugadores y el entrenador. "Si algo no se le puede reprochar a los jugadores es la actitud, no haber dejado de correr, en la cancha pusieron todo. Están muy afectados, ellos son los primeros", dijo.

Y añadió: "El clima que hubo dentro fue positivo, se trabajó haciendo una abstracción de cualquier cosa que podría haber sucedido en el pasado. Si el clima hubiese sido otro hubiésemos visto una versión mucho más apática, mucho menos protagonista de la selección"

"No dijo que los referentes lo dejaron solo"

Por último, en relación a este tema, aclaró lo siguiente: “Sí hubo una reunión de despedida de Bielsa con los jugadores, pero no dijo que los referentes lo dejaron solo. Hay relatos que se dijeron todos estos últimos días que no fueron verdad”, confesó el titular de la AUF.

Respecto al camino a seguir, teniendo en cuenta que entre marzo y abril del 2027 habrá elecciones en el órgano que rige el fútbol uruguayo, dijo: "Los contratos terminan con el ciclo mundialista y AUF queda con las manos libres para procesar y luego tomar las determinaciones cuando correspondan".