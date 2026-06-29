Alejandro Balbi apuntó contra Diego Lugano: "También es parte de la responsabilidad de todo esto"

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones y uno de los que realizó un análisis más profundo fue Alejandro Balbi.

El expresidente de Nacional, que además integró el Comité Ejecutivo de la AUF durante el ciclo rumbo a Rusia 2018, sostuvo que el fracaso de la Celeste no puede atribuirse únicamente a Marcelo Bielsa y pidió una revisión integral del fútbol uruguayo.

Balbi habló en el programa radial "Minuto 1" en Carve Deportiva en donde insistió en que la principal tarea debe estar enfocada en recuperar la esencia del fútbol uruguayo. "Tenemos que volver a empezar a trabajar en lo que fue siempre la esencia del fútbol uruguayo, que es la formación de jugadores. Jugadores siguen saliendo, pero esto es un juego colectivo. No alcanza con tener a Valverde o a Araújo", manifestó.

Consultado sobre la decisión de mantener a Marcelo Bielsa tras la goleada sufrida en el amistoso frente a Estados Unidos, Balbi consideró que la AUF tomó una determinación que terminó siendo determinante. "No tomar decisiones es tomar una decisión. Sé que hubo una charla en el Complejo Celeste con Bielsa y se decidió que el camino era seguir", señaló.

De todas maneras, reveló que antes de la llegada del entrenador argentino él mismo fue consultado por las autoridades y recordó que uno de los objetivos que Bielsa había planteado era modificar aspectos del fútbol local. "Uno de los postulados que Bielsa tenía era meter mano en la liga local y eso no pasó", comentó.

Balbi fue especialmente crítico con el ritmo del campeonato uruguayo y pidió implementar medidas sencillas que, según su visión, ayudarían a mejorar la competencia. "Capaz que tenemos que empezar a poner pelotas al costado de la cancha, como se hace en Argentina y en la Copa Libertadores, y empezar a jugar un poquito más al fútbol. Que haya dinámica, continuidad y que los árbitros arbitren de otra manera", afirmó.

También sostuvo que esas diferencias terminan notándose cuando los equipos y la selección compiten a nivel internacional.

"Después los pagamos cuando vamos a jugar Copa Libertadores o cuando vamos a un Mundial. Hoy el fútbol se juega a una velocidad impresionante y nosotros tenemos que adaptarnos a eso", agregó.

Diego Lugano mano a mano con Ovación. Foto: Leo Mainé.

Balbi también se refirió a las declaraciones de Diego Lugano tras la eliminación de Uruguay y, si bien coincidió con buena parte de su análisis, entendió que el excapitán de la Celeste también debe asumir responsabilidades por el proceso. "Estoy 90% de acuerdo en lo que dijo Diego, y también debo señalar que él es parte de la responsabilidad de todo esto", afirmó.

El dirigente explicó que, por el peso que Lugano tuvo dentro de la selección y su cercanía con la estructura de la AUF, contaba con herramientas para transmitir sus inquietudes antes de que la situación llegara a este punto. "Él podía haber llamado a Nacho Alonso, a Matías Pérez, tenía libre acceso al Complejo. Esas cosas que no le gustaban a los jugadores las podía hablar con Bielsa o con Giordano. Entonces ahora que estamos en el piso salir a hablar y decir que este hombre viene a contaminar, no me parece propio de una persona que fue capitán de la selección", sostuvo.

Para Balbi, las críticas son válidas, pero entiende que quienes tuvieron influencia dentro del proceso también deben hacer una autocrítica y asumir la cuota de responsabilidad que les corresponde por el desenlace del ciclo mundialista.

Alejandro Balbi, dirigente de Nacional, durante la conferencia de prensa en el Gran Parque Central. Foto: Nahuel Casuriaga.

Pensando en el futuro entrenador de la selección, Balbi afirmó que la elección debe realizarse sin prejuicios sobre el origen del técnico. "Acá no podés descartar a nadie por su nacionalidad. Han venido técnicos extranjeros a los que les fue bien y otros a los que les fue mal, igual que con los uruguayos. Hay entrenadores uruguayos muy buenos, pero la decisión tiene que ser muy meditada", explicó.

Por último, insistió en que el desafío del fútbol uruguayo va mucho más allá del nombre del próximo seleccionador. "Seguimos siendo los mismos tres millones de siempre y los demás crecen. Tenemos que trabajar más y mejor, sobre todo en la formación. El jugador uruguayo sigue siendo muy respetado, pero el fútbol uruguayo cada vez se respeta menos. Eso es lo que tenemos que cambiar", concluyó.