Alemania 0-0 Paraguay en vivo por el Mundial 2026: otro sudamericano en el camino de los germanos

La selección de Alemania —primera del grupo E (6 puntos) que compartió con Costa de Marfil, Ecuador y Curazao— se enfrenta este lunes con Paraguay, que compartió el grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía, y clasificó como uno de los mejores terceros con 4 puntos. Ahora dieciseisavos de final del Mundial 2026 hay un nuevo duelo entre europeos y sudamericanos, y atentos al antecedente porque los alemanes vienen de perder con Ecuador en fase de grupos.

El partido se juega en Massachusetts (Estados Unidos) y comienza a las 17:30 horas (de Uruguay). Se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Primer tiempo

La selección de Paraguay intentó sorprender de entrada y tuvo la primera chance clara a los 2' de juego, cuando cayó un centro pasado al área y apareció solo por el segundo palo Junior Alonso, quien se demoró en el control y definió encimado por los defensores y el arquero alemán Manuel Neüer.

La selección de Paraguay en el Mundial 2026. ODD ANDERSEN/AFP fotos

Alemania - Paraguay

Alemania. Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz; Deniz Undav. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay. Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Hora: 17:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Massachusetts (EE.UU.).

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Asistentes: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (MAR).

4º y 5º: Ma Ning, Zhou Fei (CHN).

VAR: Tatiana Guzman (NIC), Hamza El Fariq (MAR), Abdullah Alshehri (KSA).

