El peluquero español al que Darwin Núñez le cambió la vida y el blooper que casi arruina todo: "Es un lío"

La eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026 cayó como un balde de agua fría el viernes pasado. Todo ha sido desilusión, dolor, bronca e indignación desde entonces. Pero las Copas del Mundo siempre dejan historias que trascienden la cancha y los resultados y, en tiempos de redes sociales, muchas terminan dando la vuelta al mundo.

Una de ellas fue el cambio de look de Darwin Núñez en plena competencia. El video del paso a paso de sus trenzas se viralizó y millones de personas conocieron el trabajo de un joven español de 27 años que firma como Blake. Viajó al Mundial por cuenta propia, invirtió miles de dólares con la ilusión de abrirse camino entre futbolistas y celebridades y jamás imaginó que un llamado de la selección uruguaya terminaría cambiándole la carrera.

“Fue el primer futbolista de impacto que peiné y marcó un antes y un después. Muchas personas que llegaron a la barbería en Miami me dijeron que vinieron porque vieron sus trenzas”, cuenta Blake a TV Show. Entre ellas está Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, a quien peinó este domingo.

Lo marcó tanto que este español, hijo de dominicanos y exfutbolista, hinchó por la Celeste el viernes. “La nacionalidad es del que te da trabajo y quien me está dando trabajo es Uruguay, así que quiero que gane este Mundial”, decía horas antes de la eliminación que terminó con la ilusión charrúa. Ese mismo día le escribió a Darwin para pedirle que hiciera el partido de su vida, ya que si Uruguay avanzaba, la Celeste viajaría a Miami y él podría seguir peinándolo.

No sucedió y Blake aún no volvió a comunicarse con el delantero porque quiso respetar sus tiempos. “Prefiero esperar porque, ante una situación complicada, no quieres responder. Pero lo haré después para agradecerle la oportunidad de por vida”, expresa.

Desconoce qué sucederá cuando Darwin regrese a Al-Hilal, su equipo en Arabia Saudita. Aunque sabe que los costos y la logística serán más complejos, no descarta viajar. “Es cuestión de hablarlo. Cuando les gusta un profesional, pagan lo que sea para tenerlo”, asegura.

La historia del peluquero español de Darwin Núñez

El peluquero Blake haciéndole las trenzas a Darwin Núñez durante el Mundial 2026.

Blake —su seudónimo— tiene sangre dominicana y nació en Barcelona hace casi 28 años. Jugó en U.E. Rubí hasta los 19, pero abandonó el fútbol en el último año de juveniles. Quería tener el control de sus decisiones y el deporte no siempre se lo permitía. Además, sentía que debía estudiar por si la pelota no terminaba siendo su camino.

Pensó en el marketing, pero la barbería le llamó la atención y también quiso seguir el legado de sus tías paternas, todas peluqueras. Se metió en ese mundo hace casi una década y, en el camino, descubrió las trenzas. Nunca pensó en vivir de ellas, pero le atrajeron porque requerían poca inversión y, se especializó en ellas, y todo se convirtió en “una avalancha de nieve”, según definió.

Primero trabajó en un local, pero lo estafaron y decidió empezar por su cuenta. "Pasé seis años peinando a domicilio. Hacía mil kilómetros por mes. Luego monté un estudio en el comedor de mi casa", relata.

El primer famoso al que atendió fue Junior Firpo, que por entonces acababa de fichar por el Barcelona. Reconoce que a este nivel no se llega solo por talento, sino por contactos y, sobre todo, confianza. "Lo que buscan es alguien que no ventile conversaciones ni quiera aprovecharse de su imagen. Llegué por un barbero llamado BB Flow, que se llevaba muy bien con los futbolistas del Barcelona", cuenta.

Llegó a hacer vivos de hasta 14 horas peinando en TikTok y así fue ganando notoriedad. Uno de sus videos superó los 26 millones de visualizaciones, pero el quiebre llegó cuando decidió dejar el contenido viral para enfocarse en lo educativo. Así logró trabajar con referentes del sector como Arod23 PR, Victorino y Bori Barber.

Es en la barbería de este último, Louivver, donde lo encuentra el Mundial. Decidió invertir sus ahorros para instalarse en Miami, convencido de que allí se le abrirían muchas puertas. “En diez días llevo nueve mil euros gastados. He arriesgado mucho. Me puede salir bien o no, pero es una oportunidad única en la vida”, asegura.

Cómo llegó Blake a peinar a Darwin Núñez

Darwin Núñez y sus trenzas en uno de los partidos del Mundial 2026. Foto: Mathías Andrade

Trabajar con la selección uruguaya y, sobre todo, peinar a Darwin, fue un sueño para Blake. La oportunidad llegó de la forma menos pensada y los contactos fueron clave.

La Celeste viaja con tres barberos: Cristian Gómez, Mathías Méndez y Facu, de FC Barbershop. Mathías, amigo cercano de Blake, fue quien lo llamó: Darwin quería hacerse trenzas pero no encontraba a nadie. “¿Cómo la ves para venir hoy?”, le dijo. Blake tomó un vuelo a las once de la noche y a la una de la madrugada ya estaba en la concentración de Uruguay en Cancún.

“Pasó algo gracioso”, recuerda. Tenía pensado hacerle un diseño con dos estrellas, pero en el momento se enteró de la polémica alrededor de ese tema en Uruguay. “Los barberos me dijeron: ‘Están bonitas, pero pasa de esto, es un lío’”.

Le tocó improvisar y buscar algo original. Quería que cuando Darwin saliera a la cancha la gente pensara: “Este tío viene diferente”. Apostó entonces por un diseño de flat twist, unas trenzas retorcidas que, según él, nadie había lucido en el torneo. “Fueron de las más vistas del Mundial”, dice. Darwin quedó encantado y le dijo que se sentía cómodo.

Tuvieron dos encuentros previos a los partidos y cada peinado llevó alrededor de una hora y media. “Intento trabajar rápido porque están concentrados, tienen cenas, charlas, actividades”, cuenta.

La primera vez hablaron poco, ya que apenas se estaban conociendo. Prefiere llevar la charla al terreno más personal y evitar hablar de fútbol, porque asegura que están hartos del tema.

Hoy mantiene contacto directo con el delantero y asegura que la relación es muy buena: “Nos llevamos como amigos, nos insultamos en broma, como si nos conociéramos de toda la vida”, comenta. Incluso le enseñó a decir “ñery”.

Además, el estilista fue a los dos primeros partidos de Uruguay —contra Arabia Saudita y Cabo Verde— invitado por el propio Darwin: “Se preocuparon de que pudiera asistir porque las entradas están muy caras”, asegura.

Para el partido contra España no pudo viajar por cuestiones de agenda. Los vuelos eran muy caros, así que le dijo a Darwin que no tenía sentido gastar tanto dinero. En su lugar, una alumna de su academia (@las.jefas_del_flow), que estaba a diez minutos del hotel, terminó haciendo el trabajo. “La llamé y le dije: ‘¿Quieres peinar a alguien importante? Tengo a Darwin’”.

La experiencia con el delantero uruguayo fue un punto de inflexión en su carrera, pero su ambición no se detiene ahí. Ya piensa en nuevos nombres. Raphinha es uno de ellos, aunque va con cautela: “Lo peina la hermana de un colega y no me gusta pisar el trabajo de otros. Si se da, encantado”, comenta. También soñó con Bad Bunny, aunque ya tiene equipo. Y cierra lanzando otro anhelo al universo: “Al que me encantaría peinar es Jhay Cortez”.