Es psicóloga, ganó un certamen en Canal 12 y cumple el sueño de cubrir un Mundial: "Se me caían las lágrimas"

Varios familiares e incluso taximetristas le repetían a Sofía Dulcini que tenía buena voz, y un día empezó a creerles. Mientras estudiaba Psicología y hacía voluntariado como payasa de hospital, realizó un curso de locución. Esa faceta solidaria la llevó a ganar en 2018 el premio Destacados de Canal 12 con el proyecto Sapatina. La exposición le abrió puertas para trabajar con distintas marcas y, más tarde, los vivos de Instagram que hizo durante la pandemia —en los que entrevistó a figuras como Sebastián "Loco" Abreu— terminaron de empujarla hacia la comunicación. El año pasado llegó a Fix y hoy cumple el sueño de cubrir su primera Copa del Mundo.

Tuvo claro desde la adolescencia que quería ser psicóloga. Estudió la carrera convencida, pero en el camino apareció una nueva vocación: el periodismo. A los 18 años, Sofía Dulcini (32) hizo un curso de payasa de hospital, y la experiencia fue el puntapié inicial de una historia que años después la llevó a cubrir el Mundial 2026.

El primer giro llegó gracias a Sapatina, el proyecto que impulsaba junto a Aline Bez. Fue su socia quien propuso postularse a Destacados, el concurso de La Tele. “Necesitamos que esto crezca”, le planteó. Como había que presentar a una persona ante las cámaras y Bez no estaba dispuesta, Dulcini aceptó hacerlo, aunque sin demasiado entusiasmo y con pocas expectativas.

Llegó al rodaje nerviosa, ya que la propuesta implicaba exponerse frente a las cámaras para contar quién era y qué hacía. Sin embargo, los productores elogiaron su frescura y desfachatez.

Sapatina terminó consagrándose gracias al voto popular y aquella experiencia trajo consecuencias inesperadas: varias marcas comenzaron a convocarla para campañas y la joven descubrió que se sentía cómoda en un lugar que, hasta entonces, le parecía impensado.

Al igual que hoy, su trabajo como psicóloga clínica y en distintas fundaciones ocupaba gran parte de su jornada. Era consciente de que le faltaba formación, pero no sabía si la comunicación podía convertirse en algo más que un hobby, así que decidió probar suerte antes de empezar a estudiar.

Sofía Dulcini realiza las notas de color para la plataforma Fix.

Durante la pandemia lanzó un ciclo de vivos en Instagram titulado Salud mental en cuarentena. A lo largo de 84 días entrevistó a distintas figuras a las que contactó a través de redes sociales: Sebastián Abreu, Cata de Palleja, Deborah Rodríguez, Guillermo Lockhart, Petru Valensky y Sebastián Giovanelli, entre otros.

Con Giovanelli mantuvo el contacto y, tiempo después, se cruzó con una publicación en la que difundía Periodismo moderno, el curso que dicta junto a Fabián Bertolini. Lo tomó como una señal y decidió anotarse.

Dio sus primeros pasos en los medios como columnista en Pueblo Fantasma (Del Sol) y Radio Cero. Más adelante le llegó la oportunidad de ser productora en Espectadores, de El Espectador.

El desembarco en Fix se dio a través de un casting. Giovanelli le avisó que buscaban una movilera para Buenas noticias y no dudó en presentarse. Quedó seleccionada y desde entonces se abrió camino en la plataforma. “Fue el primero en darme para adelante y abrirme puertas sin conocerme”, dice agradecida.

Cómo llegó Sofía Dulcini a cubrir su primer Mundial

El mojón más importante de su todavía corto recorrido periodístico llegó con la posibilidad de cubrir el Mundial 2026, un sueño que atesoraba desde la infancia. “En mi casa somos todos futboleros. Soy más hincha de la selección que de Peñarol. Los partidos de Uruguay no me los pierdo nunca”, cuenta.

Tenía muchas ganas de vivir la experiencia mundialista y planeaba el viaje con su pareja. Estados Unidos aparecía como una sede más accesible, ya que su cuñada vive en Miami y eso ayudaba a reducir los altos costos que implica cualquier Copa del Mundo.

“Quería ir a toda costa. En Fix se enteraron y me dijeron: ‘Queremos que hagas contenido y le buscamos la vuelta para que lo cubras’. Fue un ganar-ganar. A la plataforma le servía y para mí era importante poder trabajar y cobrar mi sueldo para poder confirmar el viaje”, asegura

Mientras Giovanelli se encarga de la cobertura deportiva, Dulcini asumió el color. Armó una agenda enfocada en el lado B de la fiesta: la movida cultural, los hinchas y los eventos.

Sofía Dulcini junto a la influencer Lele Pons en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lo que más disfruta es el intercambio con los hinchas y cuenta que el momento más emotivo lo vivió cuando sonó el himno uruguayo en el estadio, durante el debut celeste. “Se me caían las lágrimas porque no podía creer que estaba en un Mundial y que había logrado finalmente venir por trabajo”, recuerda.

La adrenalina y la vorágine de la cobertura —le toca salir para Buenas noticias y Fix Copa— hacen que a veces le cueste detenerse a valorar el momento y la oportunidad que tiene entre manos. Por eso, su mayor desafío es bajar la ansiedad, enfocarse en el presente, disfrutar la experiencia y transmitirle al público todo lo que vive desde adentro.

Entre las anécdotas que se llevará de esta Copa del Mundo está un encuentro con una celebridad de internet. Salió enojada y desilusionada del partido contra Cabo Verde, pero vio de reojo a la influencer Lele Pons, que increíblemente había ido a alentar a la Celeste, y corrió para sacarse una foto con ella: “Estaba hablando por teléfono, por eso no le pedí una nota”.

Si bien mantiene la ilusión intacta en la previa del partido contra España, Dulcini reconoce que en el segundo encuentro la hinchada se desinfló: “Hubo poco aliento y no se cantó mucho”. Aun así, en las instancias más difíciles es donde Uruguay suele hacerse más fuerte y mostrar su garra charrúa, así que no pierde la fe para el viernes.

Más allá del resultado, está feliz por haber encontrado su lugar en Buenas noticias y por haber cumplido su máximo sueño a nivel periodístico: cubrir un Mundial. Le quedan ahora metas más ambiciosas, como entrevistar a figuras como Luis Suárez, Lionel Messi o Simone Biles. Y soñar, al fin y al cabo, no cuesta nada.