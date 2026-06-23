La teoría de Lali Sonsol: el plan diplomático para que Uruguay empate con España y siga con vida en el Mundial

En la previa del partido decisivo por el Mundial 2026 que Uruguay debe enfrentar ante España, el periodista deportivo Lali Sonsol presentó una singular teoría con el objetivo de que la selección obtenga un empate como resultado de una "gestión diplomática" encabezada principalmente por Ronald Araújo, que integra la delegación pero está lesionado.

La propuesta fue desarrollada este lunes en el programa La Mesa de los Galanes, de Del Sol FM, donde Sonsol elaboró una teoría que rápidamente generó comentarios de todo tipo entre sus compañeros, aunque también terminó encontrando algunos adeptos dentro de la mesa.

El punto de partida del plan era que Argentina derrotara a Austria, algo que efectivamente ocurrió y que prácticamente aseguró a los campeones del mundo el primer lugar de su grupo. Con ese escenario, España tendría un fuerte incentivo para terminar primera en su llave y así evitar un eventual cruce con los argentinos en la siguiente fase.

Según explicó Sonsol, Uruguay necesita un empate ante España para mantener opciones de clasificación, pero el nivel mostrado frente a Cabo Verde y Arabia Saudita hace difícil imaginar que pueda conseguirlo por mérito exclusivamente futbolístico.

Allí aparece la figura de Ronald Araújo. Como el defensor está lesionado y no podrá jugar, el periodista sugirió que su verdadera misión en la delegación celeste (con Marcelo Bielsa como ideólogo) sería otra: comunicarse con sus compañeros del Barcelona, especialmente Lamine Yamal y Pedri, para proponerles un acuerdo beneficioso para ambas selecciones.

Lali Sonsol. Foto: Leo Mainé.

"Muchachos, Argentina ya es primera. Nosotros necesitamos un empate y a ustedes el empate los deja primeros", imaginó Sonsol durante el programa, recreando una videollamada entre el zaguero uruguayo y las figuras españolas. La única posibilidad de que España pierda el primer puesto ante un empate con Uruguay es que Cabo Verde gane por 5 goles o más a Arabia Saudita, un resultado muy improbable.

La lógica del acuerdo sería sencilla. España podría asegurar el liderazgo del grupo sin realizar un gran desgaste físico, minimizando riesgos de lesiones y manteniendo un camino aparentemente más favorable en las rondas eliminatorias.

En tono humorístico, la teoría también incluía una suerte de advertencia. Araújo les haría saber a sus colegas españoles que, si el pacto no prospera y salen decididos a ganar, él podría "levantar la orden" para que los uruguayos jueguen con máxima intensidad. "Los salen a cagar a patadas a todos y se pierden el resto del Mundial", bromeó Sonsol, provocando nuevas carcajadas en el estudio.

La propuesta fue creciendo a medida que avanzaba la conversación. Sonsol planteó que José María Giménez podría contactar a Álex Baena y Marcos Llorente.

Carlos Tanco, presente en la mesa, terminó definiendo la iniciativa como "una salida diplomática a una crisis futbolística". Rafa Cotelo se declaró afín a la teoría.

"Se van a acordar de mí cuando el partido termine empatado", aseguró el periodista, convencido de que su plan tiene más posibilidades de éxito que cualquier análisis basado en lo visto hasta ahora por la selección uruguaya.