Se define la lista de convocados del periodismo deportivo: los 33 orientales para la cobertura del Mundial 2026

A pocos días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, los medios uruguayos comenzaron a mover sus fichas para una cobertura que tendrá sus particularidades: por primera vez, los derechos de transmisión en vivo de los partidos para TV abierta los adquirió solo Canal 5 y los privados (salvo Teledoce que tiene derechos de compactos o highlights) todavía negocian por las imágenes de lo que ocurra en cancha.

En cuanto a la TV para abonados, DirecTV tiene los derechos de transmisión para los más de 100 partidos y llegó a acuerdos con los principales cableoperadores de Montevideo e Interior, incluyendo a Flow, Nuevosiglo, TCC, Montecable y cableoperadores de todos los departamentos. Por allí estará completa la Copa del Mundo. También ESPN y la plataforma Disney+ ofrecerán encuentros de Uruguay y otros partidos mediante la señal lineal de cable de la cadena y el streaming.

Para las radios se trata de un Mundial especialmente desafiante: los derechos de transmisión superan los 10.000 dólares y el puesto de comentarista para cada partido ronda los 2.000, lo que hace cuesta arriba el esfuerzo para la cobertura.

En ese contexto, cada medio hace sus apuestas, algunas con mayor énfasis que otras. El diario El País, a través de Ovación, tendrá dos enviados especiales para una cobertura completa de todo lo que ocurra en el Mundial con foco en Uruguay. Ellos serán Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, quienes harán un seguimiento multimedia de lo que suceda con la selección nacional. Estarán afincados en Playa del Carmen, cerca de la concentración celeste, y se desplazarán a las diferentes sedes donde juegue el equipo.

En cuanto a la televisión abierta, Canal 5 transmitirá los partidos de Uruguay, el partido inaugural y otros cotejos destacados, con relatos de Santiago Castro y comentarios de Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron. Además, tendrá como enviados a las sedes del Campeonato del Mundo (México, EE.UU., Canadá) a los periodistas Nicolás Pérez y Martín Franco.

Enviados al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

En los canales privados, la apuesta estará enfocada en los contenidos periodísticos y de entretenimiento alrededor del Mundial. Canal 12 enviará a Alberto Kesman, Rodrigo Romano, Federico Buysan, Gonzalo Ronchi, Gonzalo Cammarota y Lucía Rodríguez. Pondrá al aire “El diario de la Copa”, un ciclo especial diario conducido desde Montevideo por Diego Jokas y Nadia Fumeiro luego de Telemundo. Con Rodríguez y la incorporación de Cammarota, producirán "La otra cara del Mundial", con todo el color de la cita futbolera. Canal 12 es, hasta ahora, el único canal privado abierto que adquirió derechos de compactos y highlights.

Canal 4 tendrá como enviados a Sergio Gorzy, Eduardo Rivas y Lali Sonsol. A última hora, además, abrochó la incorporación de Javier Máximo Goñi, que informará desde las sedes mundialistas para Telenoche y el resto de la programación. Gorzy encabezará una nueva edición de Cámara celeste, mientras el canal negocia la posibilidad de obtener los derechos de compactos.

Por su parte, Canal 10 apostará a una cobertura integrada entre Subrayado y sus programas habituales. Viajarán Martín Charquero, Mauro Mas, Gastón Carbajal, Daro Kneubuhler y Shulay Cabrera. Además de las salidas para Subrayado, La mañana en casa y Polémica en el bar, la señal prepara dos formatos especiales: uno liderado por Rafa Cotelo aprovechando su vínculo con varios futbolistas de la selección, y otro titulado “Nunca favoritos”, encabezado por Carbajal con su personaje Waldemar junto a Kneubuhler. Canal 10 también negocia derechos para emitir compactos.

ESPN contará con la participación de Sebastián Giovanelli desde campo de juego en los partidos de Uruguay y participación en un programa mundialista especial de ESPN. Giovanelli, además, será conductor de un programa diario para la plataforma FIX. En VTV, Juan Carlos Scelza realizará salidas para los informativos.

Las radios volverán a ser protagonistas centrales de cada Mundial. El Espectador Deportes desplegará un equipo con Rodrigo Romano, Federico Buysan, Julio Ríos, Diego Muñoz, Sebastián Giovanelli, Fabián Bertolini, Lali Sonsol y Gonzalo Ronchi. Salvo Bertolini, que se instalará en Playa del Carmen cerca de la concentración celeste, el resto operará desde una base en Fort Lauderdale, en Miami.

.En Sport 890 viajarán Sergio Gorzy, Mauro Mas, Marcelo Sansó, Rodrigo Vázquez y Javier Pérez. Carve Deportiva contará con Martín Charquero y Juan Pablo Romero, mientras que Radio Universal tendrá nuevamente a Alberto Kesman al frente de la cobertura y transmisiones.

En Radio Rural, Juan Carlos Scelza seguirá el Mundial a través de su propuesta “Fanáticos”. Por otro lado, Del Sol FM apostará a una fuerte impronta de entretenimiento con Carlos Tanco, Rafa Cotelo, Jorge Piñeyrúa y Pablo Fabregat realizando desde Fort Lauderdale una edición especial de “La mesa de los galanes”. Además, el segmento deportivo de Darwin Desbocatti en No toquen nada volverá a tener un espacio destacado durante la Copa.

El relator Eduardo “Guti” Gutiérrez viajará para narrar los partidos desde las diferentes sedes: transmitirá en el canal de You Tube “La Locura de Bielsa”, a cargo del youtuber español Josema. Los comentarios serán de Damián Herrera.

Gonzalo Fassanello viajará y transmitirá desde los estadios los partidos de Uruguay para la plataforma “No vale chumbear”.

Radio Nacional, con Gabriel Regueira en los relatos, realizará transmisiones de los partidos pero sin enviado ni puesto de comentarista.