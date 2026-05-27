Pase bomba en TV a días del Mundial 2026: reconocido periodista deportivo vuelve a Canal 4 para la cobertura

A pocas semanas del comienzo del Mundial 2026, se confirma el regreso de Javier Máximo Goñi a Canal 4 para la cobertura mundialista, un pase que sacude por estas horas el ambiente de los medios deportivos uruguayos. El histórico relator, una de las voces más reconocidas del fútbol local, vuelve a la pantalla de la señal de Monte Carlo TV durante el período mundialista, en una incorporación que, según confiaron fuentes muy cercanas al comunicador, se dio luego de intensas negociaciones.

El desembarco de Goñi representa un movimiento fuerte para la cobertura de la Copa del Mundo. El periodista trabajará, en principio, desde las sedes donde jugará Uruguay en primera fase (Miami y Guadalajara), donde realizará comentarios e informes especiales para Telenoche 4 y Teledía. Mientras tanto, Sergio Gorzy, Eduardo Rivas y Alejandro "Lali" Sonsol también se suman al equipo de enviados de Canal 4 para acompañar a la selección uruguaya en el seguimiento diario del plantel celeste.

Javier Máximo Goñi en Colombia.

La llegada del “Máximo relator”, según los informantes, fue recibida con entusiasmo dentro del canal. Personas que presenciaron su arribo a la emisora aseguraron que el periodista fue recibido “con mucha calidez y estima” por trabajadores y compañeros del área deportiva. Es la seg

Es la segunda etapa de Goñi en Canal 4 luego de un recordado pasaje entre 1998 y 2007, cuando fue columnista de Telenoche y conductor del recordado programa Gol a gol.

En paralelo, crece la expectativa por saber dónde podrán escucharse los relatos mundialistas de Goñi. Según comentaron los allegados, con una emisora AM capitalina, “se avanzó mucho en las últimas horas” y no se descarta un acuerdo de último momento para narrar los partidos por radio.

Además, es un hecho que Goñi tendrá aportes frecuentes desde la Copa del Mundo en las radios FM Metrópolis y Metrópolis Punta.

Luego del final de ciclo en Radio Oriental, Javier Máximo Goñi y equipo no encontraron todavía nueva casa radial, aunque se mantuvieron activos con transmisiones durante todo el Torneo Apertura a través de plataformas, Radio Cristal y red de radios del interior.

En los últimos días y ante la falta de acuerdo definitvo, Goñi dejó "en libertad de acción" a los miembros de su equipo (integrantes de Hora 25), entre ellos Carlos Bardakian, Jorge Muñoz, Nelson Filosi, Bruño Piñero, Nelson Foliatti, entre otros.