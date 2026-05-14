Maximo Goñi deja en libertad a su equipo ante falta de acuerdo con radios públicas: qué se sabe hasta ahora

El futuro inmediato de Javier Máximo Goñi y su histórico equipo de Fútbol al Máximo” atraviesa horas de gran incertidumbre. Tras el cierre del ciclo de Hora 25 y los relatos futboleros en Radio Oriental a fines de 2025, el reconocido relator inició una intensa ronda de negociaciones con distintas emisoras en busca de una nueva casa radial, pero por el momento sin resultados. El panorama se agrava en cuanto falta menos de un mes para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien Goñi y equipo habían iniciado en marzo una etapa "piloto" con transmisiones por plataforma, Radio Cristal y varias emisoras del Interior, Goñi esperaba los resultados de las conversaciones con emisoras montevideanas, algunas de gran alcance.

En las últimas horas, sin embargo, Goñi comunicó a los integrantes de su equipo que quedaban “en libertad de acción” para escuchar propuestas laborales, especialmente pensando en las transmisiones mundialistas que comenzarán en junio. La decisión encendió señales de alarma ya que el histórico grupo periodístico podría dispersarse luego de décadas de trabajo conjunto.

Entre las alternativas que han estado sobre la mesa aparecieron conversaciones avanzadas con las radios públicas. Según allegados a la negociación, incluso se manejó la posibilidad de que el “Máximo relator” asumiera la dirección de las emisoras estatales. El esquema previsto contemplaba que Goñi relatara la Copa del Mundo junto a su equipo y posteriormente pasara a desempeñar exclusivamente la dirección de Radio Uruguay, Cultura, Babel y Clásica. Sus compañeros, en tanto, asumirían la responsabilidad de las transmisiones deportivas.

Aunque las primeras señales parecían dar luz verde a este proyecto, al día de hoy no hay acuerdo con las autoridades del Secan, en un contexto, además, de conflicto sindical en las radios públicas por cuestiones de presupuesto. El anterior director, Daniel Ayala, renunció a su cargo por estos motivos a comienzos de año.

Personas cercanas a las conversaciones señalaron que las prioridades presupuestales de los medios públicos están concentradas en Canal 5, que emitirá más de 30 partidos del Mundial en televisión abierta, mientras que el área radial quedó relegada en el reparto de inversiones.

En paralelo, Goñi también exploró otras alternativas privadas. La experiencia piloto por plataforma digital, Radio Cristal y una red de emisoras del Interior, sostuvo la marca “Fútbol al Máximo” y el relator y su equipo narraron todo el Torneo Apertura.

El escenario actual deja, salvo arreglo de última hora, a uno de los relatores más identificados con el fútbol uruguayo con un pie afuera del Mundial 2026, una situación impensada hasta hace poco dada la trayectoria y el peso histórico de su equipo en las transmisiones deportivas.

El plantel periodístico de “Fútbol al Máximo” está integrado, entre otros, por Carlos Bardakian, Juan Carlos Scelza, Jorge Muñoz, Nelson Filosi, Bruno Piñero y Nelson Foliatti, además de otros colaboradores habituales que acompañaron a Goñi en distintas etapas radiales.