Conflicto en radios públicas: sindicato cuestiona recortes y reasignación de recursos con destino a Canal 5

El Sindicato Único de las Radios del Estado (Sutre) se declaró en conflicto este lunes, “ante la grave situación que atraviesan los trabajadores de las radios públicas”. La medida gremial, resuelta en asamblea general, se produjo a menos de una semana del inicio de la nueva grilla de programación, prevista para después de Semana de Turismo.

Las radios públicas se encuentran actualmente sin director, tras la renuncia de Daniel Ayala, concretada en febrero. Tenía una trayectoria de casi cuatro décadas en las emisoras estatales. El exjerarca mantenía diferencias con la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffman, por la escasa asignación presupuestal destinada a los medios que aglutinan las radios públicas: Radio Uruguay, Radio Cultura, Babel FM y Radio Clásica.

En lo previo a abandonar el cargo, Ayala había pedido un aumento del 15% del presupuesto y asegurado en declaraciones a La Diaria que “hubo una succión de recursos de las radios que se destinaron a la televisión”.

El integrante de Sutre, Jorge Migliónico, mencionó que las diferencias se arrastran desde que asumió la actual administración. “Empezamos con una serie de desprolijidades bajo la conducción de Ayala. Se contrató gente y después arbitrariamente a personas que ya estaban en la radio se les precarizó el contrato”, apuntó el dirigente sindical.

Entre las críticas se señaló que, mediante concurso, ingresaron 20 productores y periodistas, pero que al momento de traducirlo en términos presupuestales Ayala “se dio cuenta de que se quedó sin plata” .

En consonancia, Miglónico dijo que la actual directora de los medios públicos “apunta nada más al canal, donde sigue entrando gente y en la radio siguen sacando recursos”. "Es un hecho histórico, en la administración pasada también, de que al ser el canal lo más visible (se priorice). Pero estamos frente a una rebaja del presupuesto considerable”, valoró.

Sobre este punto, supo El País, las cuatro radios perciben menos del 20% de las partidas asignadas por el Ministerio de Educación y Cultura al Secan, que cuenta con tres direcciones: canal, digital y radio. En esta línea, se advirtió sobre la existencia de un problema de incentivos y de diseño institucional en la distribución de los recursos, dado que la misma jerarca preside el Secan y, en simultáneo, dirige Canal 5. Extraoficialmente, entre los trabajadores se maneja que hubo gastos e inversiones a cuenta destinada a la pantalla y que ante un presupuesto acotado posteriormente se apeló a recursos de las radios.

El próximo lunes, cuando arranque la nueva programación, uno de los invitados será el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, por lo que el sindicato tiene previsto aprovechar la instancia para plantearle la situación actual.

Contenido cultural

En el caso de Radio Cultura, por ejemplo, contaba con programas de perfil cultural como La máquina de pensar y Malena, ambos retirados de la grilla. A estos se sumó el final de El Mural, ciclo conducido por Marcelo Pérez, quien fue electo diputado suplente por el Partido Colorado y dejó el programa tras 27 años al aire, sin que fuera reemplazado por una propuesta de características similares.

En ese marco, desde el sindicato cuestionan la quita de contenidos culturales. “El de Marcelo no se repuso con otra propuesta cultural. Las radios del Estado son las que tienen que dar lugar a ese tipo de programas porque las comerciales no lo van a hacer nunca", añadió Migliónico.

Según informó Sutre, a siete funcionarios —entre ellos el conductor Gustavo Rey— se les renovaron los contratos, aunque con condiciones muy distintas a las que venían teniendo. Desde el sindicato explicaron que se pasó de un contrato laboral a uno bajo fideicomiso —financiado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)—, reduciendo su duración de dos años a seis meses.

Algunos de los comunicadores no están saliendo al aire, tuvieron reducción salarial y sus contratos vencen en junio. El gremio de trabajadores busca que se extiendan por seis meses hasta fin de año, pero Hoffman ya rechazó la posibilidad, dijo Migliónico a El País.

El sindicato denunció en un comunicado que, pese a las instancias de diálogo mantenidas con la dirección desde diciembre, se dieron rebajas salariales, precarización y discriminación de contratos, incertidumbre laboral, incumplimientos salariales y hay “una falta de proyecto para las radios públicas”.

“La situación afecta directamente la estabilidad laboral y económica de los trabajadores. Ante la falta de respuestas concretas, se recurrió a la Dinatra, donde se conformó una mesa tripartita. Luego de tres instancias sin avances sustantivos, y a solicitud de la propia dirección, se pasó a bipartita, lo que habilitó el levantamiento de la medida cautelar vigente (de no innovar: tomar personal y modificar la grilla) y permitió el lanzamiento de la programación 2026”, indicó Sutre en el comunicado de este lunes.

Sin embargo, el gremio considera que “no se registraron avances reales ni soluciones a los reclamos planteados” y “frente a la falta de respuestas, dilaciones y ausencia de voluntad política, la asamblea resuelve, con carácter grave y urgente”, la declaración del conflicto.

Atrasos salariales e incertidumbre

Sutre denunció a través de una declaración la existencia de atrasos en el pago de salarios y el vacacional, “manteniéndose aún deudas con trabajadores”. “Resulta inaceptable”, sostiene el sindicato.

Frente a la actual coyuntura, remarcaron que producto de los cambios realizados “persisten condiciones de trabajo indefinidas, sin claridad en horarios, funciones ni garantías mínimas, afectando la organización de la vida laboral y personal de los trabajadores”.

“Se constata la coexistencia de distintos regímenes de contratación sin criterios claros ni equitativos, lo que configura un trato desigual entre trabajadores que cumplen funciones similares. Existen y han existido nuevas contrataciones bajo el régimen de contrato laboral, mientras que, por otra parte, la dirección de Secan ha manifestado recurrir a la figura del fideicomiso por razones presupuestales. Varios compañeros continúan sin regularizar su situación laboral, permaneciendo en condición de excedentarios”, cuestionaron.