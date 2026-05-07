El pase del año: exfigura de Canal 4 se incorpora a Canal 12 para la cobertura del Mundial

El mercado televisivo uruguayo sacude su tablero con un movimiento que no pasará inadvertido. En el marco de los intensos preparativos para la próxima cita mundialista, se confirmó que Canal 12 apostará sus fichas por un famoso conductor que viene de otra señal.

Según supo Tv Show, nada menos que Gonzalo Cammarota se incorpora a las filas del canal ubicado en Enriqueta Compte y Riqué. Este pase marca el regreso del comunicador a la pantalla chica tras la conducción de Ph: Podemos Hablar, el formato que lideró en Canal 4 desde 2020 hasta 2024.

Cammarota asumirá la responsabilidad de generar contenidos de color y mostrará los festejos mundialistas, apostando a su capacidad para conectar con la audiencia desde un lugar más distendido. En esta tarea no estará solo, ya que conformará una dupla junto a Lucía Rodríguez, nombre que ya fue anunciado junto al resto del equipo semanas atrás.

Cammarota se suma a Canal 12 para la cobertura del Mundial.

Cabe recordar que el comunicador tiene experiencia en la cobertura de eventos internacionales para su programa radial Justicia Infinita. Ha viajado, por ejemplo, a Estados Unidos para cubrir elecciones presidenciales y en más de una oportunidad a Irlanda para recorrer los multitudinarios festejos de St. Patrick.

Esta incorporación refuerza una ambiciosa propuesta de cobertura que el canal ha diseñado con un gran despliegue de personal técnico y periodístico. El equipo de enviados especiales que viajará para cubrir las instancias del torneo cuenta con nombres de amplia trayectoria como Federico Buysan, Alberto Kesman, Gonzalo Ronchi, y Diego Muñoz, además del de Alejandro Figueredo que se encuentra viviendo en Miami.

Al mismo tiempo, la señal mantendrá una fuerte presencia desde sus estudios en Montevideo con programas especiales de la mano de Nadia Fumeiro y Diego Jokas. La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y los canales prometen poner toda la carne en el asador para lograr la cobertura más completa.