La emotiva reflexión de María Noel Marrone por sus 50 años y la pícara aclaración de la conductora a un seguidor

La periodista María Noel Marrone celebró sus 50 años y publicó una serie de fotos de su festejo, rodeada de amigos, familiares y compañeros de trabajo. La conductora de Subrayado Tarde, el informativo de Canal 10 Uruguay, y de Justicia infinita —que conduce junto a Gonzalo Cammarota y Salvador Banchero en Cosquín Rock Radio— acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

Entre las postales se la ve cortando una torta de chocolate que corona la celebración, con una ambientación en tonos dorados y globos inflables que marcan el número redondo. Pero más allá de la escena, el cierre del día quedó definido por sus palabras.

“Terminando este cumple. No quiero irme a dormir (hay que madrugar) sin agradecer la cantidad de mensajes hermosos que me llegaron”, escribió en sus historias de Instagram. En ese mismo texto, subrayó el vínculo construido con su público: “Muchos son de personas que no conozco personalmente, pero me hacen sentir parte de sus familias”.

"Agradecida por la vida que me tocó, por la familia, los amigos, compañeros, por la gente que me crucé en estos años; de todos aprendí. Por los que están, por los que se extrañan pero siempre están en el corazón", sumó.

“Mayo es largo y esto recién empieza. Gracias por tanto cariño", cerró. Horas después, compartió otra foto de su festejo con sus compañeros de Subrayado. A su vez, la cuenta de Instagram del noticiero publicó una foto de la periodista y una consigna: dejarle saludos en ese día especial.

Entre los mensajes de los seguidores de Subrayado, todos de buenos deseos, destacó uno: "Felices 55 años Nole. Parecés de mucho menos". "Debe ser porque son 50 jajaja. Gracias", respondió la periodista. "Te tiré cinco años más", replicó el usuario junto a un emoji de un rostro con lágrimas. "Los 50 de ahora son los 30 . Vos y Danilo (Tegaldo) son generación 75/76 . Yo 74/75, por eso los veo en Subrayado tarde, aguante la generación X. Felicidades Nole. Honremos las cinco décadas".