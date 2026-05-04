Christian Font debutó en la conducción de "La mañana en casa" y descolocó a Eliana Dide con un curioso regalo

La salida de Eduardo “Colo” Gianarelli de la conducción de La mañana en casa inauguró una nueva etapa en el magazine matinal de Canal 10. Este lunes, Christian Font asumió su lugar con una presentación descontracturada que incluyó un guiño a Gianarelli.

Font irrumpió en el estudio con una valija como la de Gran Hermano, el ciclo que este año debutará en Uruguay bajo la conducción de Gianarelli, y sorprendió a sus compañeros. “¿Cómo andan, chiquilines?”, dijo el también encargado del segmento de Espectáculos de Subrayado.

“Como uno es nuevo en esta casa, no vine con las manos vacías”, dijo antes de empezar a sacar objetos de su valija. Aunque lo primero no fue un regalo, sino un gesto: un saludo para Gianarelli, a quien definió como “nuestro amigo el Colo” y con quien se comunicó antes del inicio del programa. "Le mandó un abrazo enorme a todo el equipo", dijo Font.

A partir de ahí, la escena se volvió un recorrido por los códigos internos del programa. Hubo un tupper con cubiertos —“lo primero que tenía que tener para llegar”—, una pelota para Shulay Cabrera en alusión a sus móviles, un despertador para Magui Correa “para que no llegues a las corridas” y una taza de Nueva York para Petru Valensky, con ironía incluida: “porque no tenés ninguna y nunca fuiste”.

Uno de los más llamativos fue el regalo dedicado a Eliana Dide, a quien le entregó unos guantes de boxeo. "Anoche te vi peleando por quién salía de placa; te meten el peso y no podés permitirlo", comentó antes de darle el obsequio. El comentario refirió a su trabajo en Gran Hermano: el debate, el programa que conduce con Agustín Gil.

El cierre llegó con una remera propia, con una mancha blanca que, según explicó, Ana Durán le había prometido limpiar. La presentación coincidió, además, con el 4 de mayo, fecha asociada al Día de Star Wars, y derivó en la emisión de un video que repasó su trayectoria.

Ese material funcionó como puente hacia un registro más personal. “Si esto no me presentó ante ustedes, no sé qué”, dijo antes de mencionar a su esposa, Flavia, y a sus hijos, que —aclaró— estaban en clases mientras él debutaba en el ciclo. “Ayer estuvimos haciendo la cena y hablando de esto”, agregó sobre el nuevo desafío.

Font llegó a La mañana en casa tras un recorrido por distintos formatos y horarios de la televisión uruguaya, incluidos los matinales Buen día Uruguay (Canal 4) y Bien despiertos (Canal 12). “No es el mismo Christian que pasó por toda esa experiencia; es un estreno, un nuevo desafío, y estoy muy contento”, señaló.