Tras caída en la calle, Juanse Rodríguez inicia nueva rehabilitación en medio de su lucha contra enfermedad rara

El actor, director y comunicador uruguayo Juanse Rodríguez atraviesa por estos días una nueva etapa de rehabilitación, tras una caída que agravó su delicado estado de salud.

Rodríguez, de 45 años, padece Parálisis Supranuclear Progresiva, una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente que afecta la movilidad, el equilibrio y funciones básicas. El accidente le provocó además una lesión muscular que hoy le impide realizar esfuerzos cotidianos, como subir escaleras, lo que volvió inviable su permanencia en su hogar, en el Centro de Montevideo.

Ante este escenario, el artista ingresó al residencial Empatía, donde recibe seguimiento cercano y asistencia integral mientras avanza en su recuperación. La noticia fue comunicada por el propio Rodríguez y por la directora del centro, Pamela Alciaturi, quien destacó la llegada del actor como un momento especial para la comunidad del lugar.

“Ayer, 1° de mayo, recibimos en Empatía Quinta a Juanse Rodríguez, reconocido actor, dramaturgo y comunicador uruguayo, oriundo de Tarariras, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro y televisión”, expresó. Según relató, fue la actriz Virginia Ramos quien intermedió con el equipo para gestionar su ingreso, ante las dificultades que enfrenta el comunicador en su casa.

El espacio, rodeado de naturaleza y pensado para brindar contención, se transformó en el nuevo entorno de Rodríguez. “Hace aún más importante rodearlo de cuidado y calidez humana”, señaló Alciaturi, quien subrayó que el actor ya comenzó a integrarse con otros residentes, compartiendo charlas y experiencias.

Desde sus redes sociales, el propio Juanse dejó ver el costado más íntimo de este momento. En una publicación, compartió imágenes junto a otros residentes y un mensaje cargado de emoción: “Hoy fue un día de mucho llanto”, escribió, al tiempo que agradeció la visita de Virginia Ramos, a quien definió como “hermana de la vida”, y el apoyo recibido en este proceso. Ella se desempeña como tallerista en el residencial. “No pude aguantar la emoción de lo que ya no puedo hacer: teatro, mi vida”, expresó Rodríguez en relación a una representación que hizo Ramos para los residentes.

En paralelo, familiares y allegados impulsan una campaña solidaria para colaborar con su tratamiento. Rodríguez necesita acceder a terapias con células madre que, si bien no curan la enfermedad, pueden contribuir a mejorar su calidad de vida. La convocatoria invita a realizar aportes al colectivo Abitab 143038 o transferir a las siguientes cuentas BROU: caja de ahorro en dólares 001297850-00002 y caja de ahorro en pesos 001297850-00002.

Con una trayectoria que incluye una década en Canal 10 y su participación en ciclos como Hola vecinos, La mañana en casa y Así es tu día, Juanse Rodríguez supo construir un vínculo cercano con el público desde la pantalla y el teatro.