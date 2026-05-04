"No me importa el qué dirán"; Nacho Álvarez defendió informe sobre caso Moisés que la familia tildó de "nefasto"

El periodista Nacho Álvarez reafirmó los términos de su investigación sobre el caso de Moisés Martínez, el joven imputado por el homicidio de su padre. Lo hizo este lunes en su programa radial La pecera (Azul FM), donde dedicó buena parte del espacio a respaldar el informe emitido días atrás en su ciclo de streaming Todo se sabe.

La investigación, a cargo de la periodista Patricia Martín, pone en duda el móvil del crimen. A diferencia de la versión de las hermanas del joven y su defensa —que sostiene que el asesinato fue una reacción ante los abusos intrafamiliares cometidos por el padre—, el informe sugiere que el hecho podría estar más vinculado al consumo problemático de drogas y a un historial previo de violencia.

Las repercusiones no tardaron en llegar. El contenido generó un fuerte rechazo en la familia de Martínez, que calificó el trabajo como “nefasto” en una carta pública. "No están "informando", están linchando a una víctima, que además es pobre", añadieron.

En paralelo, durante el fin de semana se conoció que el joven, actualmente en prisión domiciliaria, protagonizó un intento de autoeliminación al ingerir unas 15 pastillas de un psicofármaco y luego dar aviso a los familiares. Fue internado el viernes y hoy se encuentra fuera de peligro.

Álvarez abordó también este episodio. Señaló que, tras el hecho, se difundieron imágenes en Canal 10 donde se lo ve caminando y fumando, aunque aclaró —citando versiones médicas— que los efectos de una ingesta excesiva de antidepresivos pueden manifestarse horas después.

Patricia Martín en "Todo se sabe".

Nacho Álvarez sobre caso Moisés: “El Comcar está lleno de víctimas”

Luego del repaso de la investigación, fue categórico en opinar que en el caso Moisés todos parecen "víctimas". "Es verdad que Moisés es una víctima. Y Sara también lo es", añadió Álvarez en referencia a la hermana del joven que más ha aparecido en los medios dando testimonio de la violencia intrafamiliar que padeció ella, su madre y sus hermanos.

"Sara fue abusada por el padre, sin dudas. Pero a ver... todo el Comcar está lleno de víctimas. Toda la vida lo dije. La gente no actúa mal por qué sí, por naturaleza. Siempre hay algo que te lleva a... Después hay un margen de libertad, obvio, y por eso están las responsabilidades. "A mí me condenó mi pasado". Puede ser que sí, pero "marche preso". Porque con ese criterio sacamos a todos los chorros, asesinos y violadores de la cárcel. Porque por algo hicieron eso. Muchos de los abusadores fueron abusados. El asesinado Carlos (Martínez, el padre) resulta que tenía un padre que era abusador. Eso lo cuenta la propia hermana. Entonces, Carlos también era una víctima. ¿O un hijo de puta? También era un hijo de puta", dijo el comunicador.

El periodista rechazó la "justicia por mano propia". "O sea que de ahora en más cambiamos el Código Penal y ponemos: Todos los homicidios que sean justificados porque resulta que a vos te trataron mal de niño o a tu hermana le hicieron tal cosa, no serán penados o van para casa, con arresto domiciliario. ¿Se entiende el punto?", se preguntó.

“Es terrible que haya abuso, pero también es terrible que alguien mate a otra persona de 15 disparos”, sostuvo.

Respecto a las críticas tras el informe de Todo se sabe, Álvarez fue especialmente enfático en la defensa del trabajo. “No me importa nada ni el qué dirán ni la defensa de la víctima. Acá estamos haciendo periodismo. Como hicimos con los chiquilines del Cordón", comentó en relación a la llamada "violación grupal" que fue titular el año pasado pero que no se comprobó judicialmente.

Sara Martínez junto a su familia fuera de la audiencia por el caso Moisés. Foto: Estefanía Leal

Un caso abierto y la dura carta de la familia de Moisés Martínez: "Programa nefasto"

El informe de Todo se sabe incluye testimonios de vecinos y allegados, en su mayoría anónimos y datos sobre un arma robada con características similares a la utilizada en el crimen y que no ha aparecido.

Mientras el proceso judicial continúa, con apelación a la condena de 12 años de prisión en primera instancia, el caso sigue generando un fuerte debate público, no solo por el crimen en sí, sino por las tensiones entre el relato de los familiares y lo expuesto por el programa de Ignacio Álvarez.

El fin de semana, la familia de Moisés Martínez emitió una carta donde dan cuenta del doloroso momento que atraviesan y rechazan el contenido del programa Todo se sabe.

Bajo el título “Sobrevivir no es un circo”, una de sus hermanas relata que el intento de autoeliminación de reciente de Moisés Martínez tendría relación con la presión pública generada tras la emisión del informe, que le habría llegado por mensajes de un amigo. Moisés Martínez cumple con prisión domiciliaria a la espera de una resolución del Tribunal de Apelaciones.

“Escribo esto con el corazón en mil pedazos”, comienza la carta, que rápidamente se transforma en una denuncia contra lo que consideran un “linchamiento mediático”. La familia sostiene que el joven ya arrastraba un profundo deterioro en su salud mental, marcado por el peso de haber matado a su padre, pero también por los años de violencia y abusos que —afirman— sufrieron dentro del hogar.

"Él ya venía muy mal. Nadie se imagina lo que es cargar con el peso de haberle dado muerte a tu propio padre, incluso cuando ese padre fue tu verdugo y tu abusador. Es un conflicto interno que desgarra el alma. A eso se le suma el contexto de encierro, tanto dentro de la cárcel como fuera. Con la emoción de tenerlo en casa, y él también por salir de ese lugar, quizás no dimensionamos lo rota que estaba su salud mental", expone el texto.

Aunque sin nombrar a Todo se sabe ni a Álvarez o Patricia Martín, la familia carga contra el informe. "El programa nefasto, con sus mentiras y la filtración morbosa de videos judiciales, solo empujó al abismo a alguien que ya estaba en el borde. No están "informando", están linchando a una víctima, que además es pobre. Porque son tan cobardes que atacan a los más vulnerables y NO a quienes tienen poder", afirma.

Además, los familiares denuncian una doble vara social: “Se escandalizan más por la apariencia de un joven o por sus recaídas que por el hecho de que un abusador nos destruyó la vida”, señalan.

El mensaje cierra con un agradecimiento a quienes han mostrado apoyo, especialmente a parte de la familia paterna, y un pedido directo: respeto. “Respeten el dolor de un hijo que fue víctima y de una familia que solo intenta sanar”, concluye.