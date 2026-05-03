Colo Gianarelli recordó su mala experiencia en un ritual maya con chamanes y las secuelas que le dejó

El futuro conductor de la primera edición de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) protagonizó el tercer episodio de El viaje de tu vida, el ciclo que conduce Gonzalo Cammarota, donde repasó su travesía por los parques de Orlando y las playas del Caribe. Eduardo "Colo" Gianarelli confesó ser de esas personas que planifican viajes anuales, aunque también se definió como muy fanático del camping, con “la rudeza” que esa experiencia implica.

Arrancó contando que ese viaje lo hizo con su esposa Clara, en el marco de su luna de miel. Se casaron una década atrás —él con 33 y ella con 24— mirando al “glorioso estadio de Peñarol”, en una chacra pegada al Campeón del Siglo, y el plan era viajar únicamente con los ahorros que tenían: no podían gastar un peso más. “Al volver quedamos en cero”, dijo.

Era, además, el primer vuelo en avión para ambos. Pasaron una semana en Orlando y otra en Playa del Carmen, donde visitaron Xcaret, uno de los parques de atracciones más grandes de México. “Tiene lo ríos subterráneos que es lo más característico, además de la posibilidad de nadar con delfines, playas chiquitas”, explicó.

Frente a las distintas opciones disponibles, le propuso a Clarita hacer un ritual maya. Era la primera actividad del día, a las 11 de la mañana. Llegaron caminando y los esperaba un chamán. Cuando comenzaron a adentrarse en el bosque, advirtió un horno de barro al que se ingresaba agachado. “Te sentabas alrededor y en el medio había piedras calientes donde ponían tés. Era tipo una limpieza. Es como un sauna natural”, describió.

La experiencia, sin embargo, no salió como esperaba. “Era un horno de barro muy chiquito, nunca había sufrido claustrofobia. Entro, y cuando me siento, me señala a mí, ‘adelante’, porque no entraba la gente. Me pone una toalla en los pies para no quemarme con las piedras y me dice que iban a cerrar la puerta y que no se podía abrir más de dos veces”, relató.

El chamán le advirtió que si se abría una vez porque alguien se descomponía, todos los que se sintieran mal, se tenían que ir. “Cuando abre, yo empiezo a aplaudir. El corazón se me empezó a salir por la boca. Me vino claustrofobia. Salí. Clarita no entendía nada. Se quedó y salió a los diez minutos”, detalló.

Colo Gianarelli junto a su esposa Clara Cristobal y sus dos hijos. Foto: @claricristobal

A partir de ese momento, la experiencia tuvo consecuencias que se extendieron más allá del viaje.

Contó que pasó días maquinando cómo iba a hacer para volver a Uruguay, ya que le daba miedo subirse al avión. Luego intentó hacer sea trak (caminata submarina) y tampoco terminó bien.

“Me pongo la go pro y el corazón ya me latía fuerte porque ya había pasado por el ritual maya. Cuando me ponen el casco, doy dos pasos para adelante y salí. No pude hacerlo. No tenía cómo avisarle a Clarita, y mira para atrás y no estaba”, recordó.

Más tarde, cerca de las cinco de la tarde, fueron a los ríos subterráneos, y a pesar de ser un buen nadador, no se desenvolvió nada bien. Y lo padeció. “Hacía manotazos y no podía avanzar. Clarita iba re tranquila. Llegamos a un lugar donde hay luz para salir y cuando miro el cartel decía, próxima salida, mil metros. Le dije, no llego. Cuando vamos saliendo veo un niño de cuatro años y se manda solo por el río”, cerró entre risas.

Las secuelas no quedaron en México sino que se hacen sentir en su presente. “Me costó trabajarlo. Iba a los teatros y me tenía que sentar cerca de la puerta. Hasta el día de hoy viajo en avión y tengo que concentrarme en la respiración para pasar el encierro primario”, concluyó.