Osvaldo Laport reveló cuántos años tiene y dejó sin palabras a Pergolini: "Si estuvieras como yo..."

El actor uruguayo Osvaldo Laport fue el último invitado en el programa Otro día perdido, de Mario Pergolini, y durante la charla habló de varios aspectos de su carrera. Recordó trabajos memorables como su interpretación de Catriel en la telenovela Más allá del horizonte, e incluso repasó cómo fue su llegada a Argentina, solo con un pasaje de ida que le consiguió uno de sus hermanos. Según relató, quienes iban a esperarlo nunca fueron, pero aquel traspié terminó desembocando en una larguísima carrera del otro lado del Río de la Plata.

Laport también habló de su trabajo como embajador de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados., y de su compromiso social. Sin embargo, el momento más llamativo de la conversación llegó cuando se refirió a su edad. No tanto por el dato, al que se accede con una rápida búsqueda en Google, sino por la reacción de Pergolini, que se mostró desconcertado al escucharlo.

El tema apareció cuando Laport contó que había hecho en teatro una versión musical de la telenovela Camila, para sorpresa de Pergolini, que desconocía que eso había ocurrido. "Vos no habías nacido, Mario", bromeó el actor. "Yo nací hace mucho ya", respondió el conductor.

"¿Cuántos años tenés vos?", quiso saber el invitado y, ante la respuesta de Pergolini de que tiene 62, reaccionó con humor: "Ah, sos un pendejo hijo de p...". Entonces Laport lanzó la bomba: "Yo voy a cumplir 70".

Pergolini hizo unos segundos de silencio y, totalmente desconcertado, dijo: "Ok, ojalá yo llegue a los 70 como vos", mientras le tocaba los brazos. "¿Y cómo te llevás con la edad, bien? Sí, porque te mirás al espejo y estás así. Si estuvieras como yo, te pondrías a llorar", le comentó.

Laport no dio mayores detalles de su rutina, aunque reveló que entrena con mucha frecuencia. Dijo que el ejercicio es parte de su vida, pero aseguró que disfruta mucho de "comer" y "chupar", y que espera que llegue su día libre para poder hacer un buen asado.

Osvaldo Laport cumplirá 70 años el 12 de agosto de 2026.