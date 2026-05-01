La furia de Álvaro Navia por no estar nominado a los Martín Fierro: así cruzó en vivo a Luis Ventura

Este jueves se dieron a conocer los nominados para la próxima entrega de los premios Martín Fierro de la televisión argentina, cuya gala tendrá lugar el 18 de mayo. Como suele suceder, la lista generó todo tipo de reacciones, pero hubo una en particular que captó la atención y tuvo como protagonista a un querido artista uruguayo.

Se trata de Álvaro Navia, uno de los cómicos más destacados de la pantalla argentina, quien interpreta a diario distintos personajes en Polémica en el Bar (América). A pesar de su trayectoria y reconocido trabajo al aire, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) no lo incluyó en la categoría de Mejor Labor Humorística. En su lugar fueron nominados Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido), Connie Ballarini (Las chicas de la culpa), Darío Lopilato (Viralizados) y Laila Roth (Otro día perdido).

Esto provocó que la emisión del jueves de Polémica en el bar comenzara bajo un clima enrarecido, pese a que el programa sí está nominado como mejor programa humorístico. "Estoy un poco enojado", admitió el actor, y minutos más tarde un gráfico en pantalla reveló el motivo: “Álvaro Navia indignado porque no está nominado”. En la mesa del programa se encontraba Luis Ventura, presidente de Aptra, lo que elevó rápidamente la tensión en vivo.

Cuando tomó la palabra para explayarse, Navia aclaró que “muchos de los que están nominados son colegas”, y agregó que los admira y los quiere. Sin embargo, marcó su desacuerdo con el criterio de selección: “La televisión no es solo la palabra, es también la imagen. No podés nominar a alguien en labor cómica que nunca se puso una peluca ni hizo un personaje”.

Luis Ventura, presidente de Aptra. Foto: captura

El humorista defendió además el trabajo actoral detrás de sus creaciones: “Armar un personaje es lo difícil”, insistió, y remarcó que si Polémica en el Bar está nominado como mejor programa de humor, “por lo menos a alguien habría que nominar”. En ese sentido, también señaló lo que consideró una “gran injusticia”: la ausencia de Iván Ramírez, otro integrante del ciclo que, según afirmó, realizó un “trabajo excepcional”.

La reacción no tardó en contagiar al resto del equipo, que comenzó a golpear la mesa y a gritar “injusticia”. “Está mal hecho eso en serio, Luis”, le lanzó la panelista Silvina Escudero a Ventura.

El presidente de Aptra no se quedó callado y respondió con dureza: “Cuando algo funciona, salen a pegarle a la costilla. ¿Quién puede venir a sugerir o proponer cómo se arma un Martín Fierro mirando la televisión así?”, cuestionó, haciendo un gesto como de alguien que está recostado y cómodo.

Navia recogió el guante y retrucó: “¿Vos decís que nosotros estamos así mirando la televisión? Los que están así mirando la televisión son los socios de Aptra. Nosotros nos rompemos el or... todos los días para venir a hacer televisión acá. Perdoname que te lo diga”.

El cruce subió aún más de tono. Ventura disparó: “Vos venís acá porque te pagan un sueldo, yo voy a Aptra gratis”. Sin dudarlo, Navia le preguntó “¿Alguien te obliga?”. El presidente de Aptra retrucó: “¿Vos creés que no te valoro? Ventura es uno. Hay 100 socios más”. Pero el humorista volvió a poner en foco en sus discrepancias con los criterios de la institución y cuestionó que "no pueden nominar a gente que odia la televisión”.

Finalmente, Ventura cerró la discusión con ironía sugiriendo a los críticos que formen “otra asociación”, en un intercambio que dejó expuesta la tensión en torno a la selección para los premios más importantes de la televisión argentina.