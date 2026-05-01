El actor argentino Diego Peretti debió ser operado del corazón: qué le pasó y qué se sabe de su salud

Durante las últimas horas, una información vinculada a la salud de una figura central de la escena artística argentina generó atención en el ámbito cultural y mediático. Si bien en un primer momento primó la cautela, con el correr del día comenzaron a conocerse detalles que llevaron tranquilidad tanto a su entorno profesional como al público.

El episodio se desarrolló en una institución médica de referencia en la ciudad de Buenos Aires, a la que el protagonista acudió inicialmente por un control de rutina. Sin embargo, los estudios realizados derivaron en una recomendación médica inmediata, lo que motivó la rápida intervención de un equipo especializado.

Se trata del actor Diego Peretti, de 63 años, quien fue sometido este jueves a una angioplastia en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Durante el procedimiento se le colocó un stent, en una intervención programada, ambulatoria y que, según fuentes médicas informaron a La Nación, se desarrolló con éxito.

De acuerdo con la información difundida por el medio argentino, la decisión respondió a la necesidad de prevenir posibles complicaciones asociadas a una cardiopatía isquémica detectada en los estudios. Este tipo de práctica es habitual en la medicina cardiovascular contemporánea y permite restablecer el flujo sanguíneo en arterias coronarias comprometidas.

Tras la intervención, Peretti permaneció en observación durante algunas horas antes de recibir el alta médica. Actualmente, el actor se encuentra en su domicilio, cursando una recuperación favorable y bajo seguimiento profesional.

Diego Peretti.

En el plano laboral, la situación implicó ajustes en la programación de El jefe del jefe, la obra que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza de Calle Corrientes (Buenos Aires). Desde la producción confirmaron que se trata de una suspensión transitoria y que las funciones serán reprogramadas, manteniendo la validez de las entradas adquiridas.

Si la evolución continúa dentro de los parámetros esperados, se estima que el actor podría retomar su actividad escénica en el corto plazo, sin que el episodio tenga mayores consecuencias en su agenda artística inmediata.