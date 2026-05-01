Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Messi: qué dijo de Antonela Roccuzzo y por qué le dio "suerte"

Andrea Rincón volvió a ser noticia tras revelar nuevos detalles sobre su encuentro íntimo que habría con Lionel Messi hace más de una década. Lo contó en una charla con el streamer Martín Cirio y el tema se viralizó en pocas horas.

Consultada en plena transmisión, Rincón no esquivó la pregunta. “Me van a dar por todos lados”, dijo, anticipando la repercusión. No se equivocó: el recorte circuló rápido y volvió a poner en agenda el cruce entre espectáculo y fútbol.

Según relató, el encuentro ocurrió cuando ella tenía 24 años, en un momento en el que Messi todavía no era la figura global que es hoy. “Fue en otra vida”, aseguró, casi como una forma de poner distancia, aunque sin restarle peso a una anécdota que, evidentemente, sigue despertando interés.

Uno de los pasajes más llamativos llegó con el recuerdo de lo que pasó después. “Cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Al otro día hizo un gol”, contó entre risas, dejando flotando esa asociación entre su presencia y el rendimiento del futbolista. “Ya había tomado unas copitas de más”, sumó, relajada.

Más allá del tono, hubo un punto en el que se detuvo con énfasis: la situación sentimental de Messi en ese momento. “No estaba con Antonela Roccuzzo”, aseguró, marcando esa aclaración como clave para evitar interpretaciones incómodas. “Lo sé porque me habían llamado muchos periodistas”, agregó, buscando reforzar su versión.

Lionel Messi celebra un gol con la camiseta del Inter Miami. Foto: AFP.

El detalle no es menor si se tiene en cuenta el lugar que hoy ocupa la familia que Messi construyó con Roccuzzo, una de las más estables y admiradas del ambiente. En ese contexto, Rincón fue tajante: “No mentí y no miento”, insistió, respaldando su relato frente a posibles cuestionamientos.

No es la primera vez que la actriz habla de este episodio. Con el correr de los años, la historia fue apareciendo en distintas entrevistas, siempre con una línea similar, aunque en esta oportunidad sumó matices que reactivaron la conversación. Incluso, en otras ocasiones había deslizado que el capitán argentino la tendría bloqueada en redes sociales, un dato que también hizo ruido.

“Estoy bloqueada, así que no puedo ver nada”, había dicho tiempo atrás, restándole dramatismo. “No quiero que me desbloquee, no me interesa”, cerró, dejando en claro que, al menos para ella, es una historia que pertenece al pasado, aunque cada tanto vuelva —inevitablemente— a meterse en el presente.