Primera Divisional C: el Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi ya tiene día, hora y rival para su debut

El Campeonato Uruguayo 2026 de la Primera Divisional C ya tiene definidos los días, horarios y rivales de cada equipo para el debut. El próximo sábado 2 de mayo se disputarán 10 compromisos, entre los que destaca el cruce entre Rampla Juniors y Mar de Fondo desde las 10:00 horas en el Estadio Olímpico.

En tanto, el Deportivo LSM gerenciado por Luis Suárez y Lionel Messi se estrenará ante Canadian el domingo 3 de mayo visitando el Complejo Rentistas desde las 10:00.

Primera fecha de la Divisional C: todos los partidos

Además de los compromisos mencionados, la primera etapa de este torneo tendrá cara a cara a Bella Vista contra Los Halcones el sábado 2 en el Estadio José Nasazzi. En ese mismo escenario, pero desde las 14:30, Potencia se medirá ante Salus.

Por su parte, el Deportivo Italiano, que cuenta en su plantel con el joven Bruno Betancor, exjugador de Peñarol, será rival de Deutscher desde las 15:00 en el Estadio Obdulio Varela.

En el mismo horario habrá otros cuatro partidos: Alto Perú contra Cooper en el Parque Huracán, Rocha contra Frontera Rivera Renegades en el Estadio Mario Sobrero y Deportivo Colonia frente a Salto en el Complejo Milton Gonnet. En el caso del Sportivo Bella Italia, la SAD que tiene como uno de sus accionistas a Fernando Muslera, se enfrentarán ante Sud América en el Complejo Renistas.

En tanto, a partir de las 15:30 habrá dos encuentros: Durazno contra Parque del Plata en el Estadio Cr. José Pedro Damiani y Basáñez ante Artigas en el Parque Palermo.

El domingo Canadian se medirá con Deportivo LSM en el día y hora indicado y hay dos cruces fijados para las 15:00: Centro Atlético Lito contra Platense en el Parque Paladino y Villa Española frente a Terremoto en el Estadio Obdulio Varela.

La primera fecha se cierra el martes 5 de mayo con el partido televisado entre Villa Teresa y Huracán Buceo, que está fijado para las 19:30 horas en el Complejo Rentistas.

🔛 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝟭



Así comienza el Campeonato Uruguayo 2026.#PrimeraC pic.twitter.com/TU7JMdpSKp — Primera Divisional C (@DivisionalCAUF) April 28, 2026

El formato del Campeonato Uruguayo 2026 de la Primera Divisional C

La disputa por el título de la Divisional C tendrá 29 aspirantes y, de acuerdo al formato de la competición, comenzarán jugando el Torneo Inicial en tres grupos: dos con 10 integrantes y uno con nueve. La serie A la conforman Deutscher, Bella Vista, Alto Perú, Frontera Rivera, Rocha, Mar de Fondo, Deportivo Italiano, Los Halcones, Cooper y Rampla Juniors.

En tanto, la serie B está integrada por Potencia, Artigas, Durazno, Parque del Plata, Deportivo LSM, Platense, Lito, Salus, Canadian y Basáñez.

La serie C la disputarán Salto, Terremoto, Villa Teresa, Sud América,

Deportivo Colonia, Bella Italia, Villa Española, Huracán Buceo y Los Gorriones.