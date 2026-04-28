Fénix goleó y se metió en la final del Torneo Competencia: definirá el título ante Oriental

Fénix cumplió con su parte y no dejó dudas. Este lunes, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, goleó 4-1 a Atenas y selló su clasificación a la final del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional.

El equipo albivioleta encaminó la victoria en el primer tiempo con un doblete de Sebastián De Marco, quien abrió el marcador con un potente remate de media distancia y luego amplió con una definición cruzada. En el complemento, Guillermo Pereira y Gastón Colman estiraron la diferencia para liquidar el encuentro, mientras que Lautaro Vázquez descontó para el conjunto carolino.

El triunfo tomó aún más valor por lo ocurrido el sábado: Huracán, que llegaba como líder, empató 1-1 frente a Cerrito y dejó escapar la chance de asegurar el pasaje a la definición. Así, Fénix capitalizó el traspié y se quedó con el boleto.

En la final se medirá con Oriental de La Paz, que había asegurado su clasificación con una fecha de anticipación tras dominar el grupo B.

La última etapa también dejó otros resultados destacados: Plaza Colonia venció 2-0 a Oriental, River Plate consiguió su primera victoria del torneo al derrotar 2-1 a Paysandú, y Uruguay Montevideo empató 1-1 con Tacuarembó, resultado que lo dejó sin opciones de avanzar.

De esta manera, el Competencia ya tiene a sus finalistas. Fénix llega en alza tras una actuación contundente, mientras que Oriental buscará ratificar lo hecho en la fase de grupos para quedarse con el primer título de la temporada.