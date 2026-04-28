A qué hora juega Boston River contra O'Higgins en Chile por Copa Sudamericana: hora y dónde ver

Luego de dos derrotas frente a São Paulo en Montevideo y Millonarios en Colombia, Boston River llega a la tercera fecha del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana en el último lugar, sin puntos dos goles en contra, porque las dos veces perdió por mínima.

Con la ilusión de cortar esa mala racha e ilusionarse con por lo menos el segundo lugar del grupo —que lo clasifique al playoff contra los terceros de Libertadores por un lugar en octavos—, el Sastre de Ignacio Ithurralde visita este martes a O'Higgins en Chile.

Juegan a última hora, desde las 23:00 en el Estadio Codelco El Teniente, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de Santiago, y se puede ver en vivo por ESPN 5 o vía streaming por Disney+.

Más allá de la Sudamericana, Boston River arrastra una racha negativa también a nivel local. Empezó la temporada con el argentino Israel Damonte en el rectángulo de cal, quien condujo al equipo durante las primeras seis fechas del Torneo Apertura y no pudo ganar: dos empates y cuatro derrotas provocaron su despido. Curiosamente, el único partido que ganó fue sobre Racing —flamante campeón del Apertura— en el playoff para clasificar a la fase de grupos de Sudamericana.

Asumió Ithurralde y ganó tres partidos de cuatro: perdió con Peñarol, pero le ganó a Progreso, Juventud y Wanderers. Pero volvió a perder en el debut internacional y comenzó una mala racha.

Después de la derrota con São Paulo jugó tres partidos por el Torneo Apertura, de los que perdió dos y ganó uno: 1-0 a Cerro Largo en Florida. Cayó 2-0 con Defensor Sporting en el Franzini y fue goleado 4-1 por Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

Ante la seguidilla de resultados adversos y la necesidad de puntos para soñar con una clasificación, Ithurralde ha optado por armar el cuadro de atrás hacia adelante: línea de tres en el fondo más dos carrileros, doble cinco, dos punteros y un único nueve.

Ignacio Ithurralde en el partido entre Boston River y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

O'Higgins - Boston River

Día: martes 28 de abril

Hora: 23:00

Televisa: ESPN 5, Disney+

Estadio: Codelco El Teniente

Árbitros: Augusto Aragon; Edison Vasquez, Andres Tola; Oswaldo Contreras.

VAR: Franklin Congo, Roddy Zambrano.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, Luis Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo, Martín Sarrafiore.

DT: Lucas Bovaglio (ARG).

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O'Neil; Gonzalo Reyna, Francisco Barrios, Agustín Amado, Franco Pérez; Francisco Bonfiglio.

DT: Ignacio Ithurralde.

