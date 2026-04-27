Segunda División: Fénix va por su lugar en la final del Competencia tras los empates de Uruguay Montevideo y Huracán

Con Oriental ya clasificado desde la semana pasada para la final del Competencia de la Segunda División Profesional, solo quedaba dilucidar su acompañante y todo se definirá hoy cuando Fénix visite a Atenas en Maldonado.

Huracán, que ganando obtenía dicho privilegio, empató con Cerrito 1-1 y de esa manera deberá aguardar que Fénix no triunfe para poder disputar la finalísima el próximo fin de semana.

Luego de un primer tiempo, donde Huracán mostró mejores atributos ofensivos que su contrincante, pero sin abrir el tanteador, en el tiempo complementario con un buen accionar de Franco Mederos, Anthony Cutti y Sergio Cortelezzi, los del Paso de la Arena se pusieron en ventaja e ilusionaron con un triunfo y clasificación. Sin embargo 60 segundos después la Cobra Machado empató para Cerrito y ambos se fueron disgustados del Palermo, más por el resultado que por lo muy bueno que expusieron durante los 90’.

Uruguay Montevideo se quedó sin final

Los jugadores de Uruguay Montevideo celebran el gol de Guzmán Pereira ante Tacuarembó. Foto: Ignacio Sánchez.

Desde hacia varios días los parciales de Uruguay Montevideo esperaban la vuelta de su Parque Ancap y lo demostraron con una gran concurrencia (700 personas) ayer cuando recibieron a Tacuarembó. La otra gran expectativa era poder ganar el encuentro y con ello seguir esperanzados en conseguir el pasaje a la final contra Oriental, pero el equipo no logró vencer a un durísimo rival. Todo se puso cuesta arriba cuando al minuto Pablo López abrió el tanteador para el equipo del Norte, pero con un golazo de Guzmán Pereira a los 17 ‘, llego algo de tranquilidad a todo Pueblo Victoria.

La intensidad que le dio Alex Perdomo a la ofensiva visitante, el buen trabajo de López y un segundo tiempo brillante de Nicolás González hacían suponer un mejor resultado para Tacuarembó que malogró varias chances muy claras para aumentar el tanteador. En el final más a corazón que a fútbol, Uruguay Montevideo pudo llevarse el triunfo, pero encontró la solidez del arquero Pintado.

Un día ganó River Plate

❤️🤍 Lo festejan los jugadores, lo festeja la banda, lo festeja 𝑆𝑖𝑚𝑜́𝑛.



Siempre con nosotros. pic.twitter.com/K46HQc2cfJ — C. A. River Plate (@cariverplateuru) April 26, 2026

Pasaron 169 días para que River volviera a la victoria por lo que fue un triunfo muy festejado por los hinchas darseneros que se hicieron presentes ayer en el Saroldi. El delantero Burruzo fue el héroe de la jornada con dos goles y que parecía le iba a dar tranquilidad a los dirigidos por Damián Santín que hacía su debut como DT albirrojo. En el complemento todo cambió luego del descuento de Franco López, ya que los sanduceros sitiaron a los locales y por muy poco no se llevaron la igualdad.

Como se define el segundo finalista

Hoy Fénix viaja hacia Maldonado donde jugará frente a Atenas de San Carlos. Los albivioletas se ubican dos puntos por debajo de Huracán del Paso de la Arena, por lo que están obligados a ganar para conseguir el pasaje a la final contra Oriental.

La etapa finaliza el próximo miércoles

Para finalizar la séptima etapa del Competencia, el próximo miércoles, Rentistas y Miramar Misiones jugarán seguramente en el renovado complejo de los Bichos Colorados que será inspeccionado este lunes por la Comisión de Canchas de la AUF.