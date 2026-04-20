Se anulan los descensos directos en la Segunda División Profesional; la temporada 2027 tendrá 16 equipos

En esta temporada la Segunda División Profesional no tendrá descensos directos, ya que las instituciones ubicadas en el último y penúltimo lugar, jugarán con el tercer y cuarto ubicados en el campeonato de la Primera División Amateur.

Cabe destacar que esto ya lo habían votado los clubes en febrero antes de comenzar a disputarse el Torneo Competencia, recién se terminará de confirmar esta semana debido a que el Consejo de Fútbol había priorizado otros temas para resolver antes, como por ejemplo los derechos de televisión.

De esta manera, la Segunda División Profesional contará con 16 equipos para la temporada 2027 mientras que la Primera División Amateur que comenzará en los próximos días tendrá 29 equipos. Con esta medida comienza a equilibrarse la cantidad de instituciones por divisional aunque claramente siguen existiendo grandes diferencias entre el profesionalismo y amateurismo.

Lo que dejó la fecha

Se disputó en forma parcial la sexta etapa del Torneo Competencia, siendo lo más trascendental la victoria de Huracán frente a Fénix que lo deja como único puntero de la Serie “A” a falta de una fecha.

Los tricolores del Paso manejaron los distintos tiempos del partido, mostrando una gran agresividad en la primera parte y un control de esfuerzos en la segunda mitad que lo llevaron a un triunfo justificado.

Los goles para el local fueron convertidos por Maximiliano Rodríguez y Joaquín Machado. Mientras que Gastón Colman anotó el tanto de los de Capurro. Los dirigidos por Martin Siri que vienen de lograr el ascenso en la "C" se ilusionan con la final del Competencia que otorga como premio un cupo en playoffs por el tercer boleto a la máxima categoría.

La etapa se inició con un interesante encuentro disputado en Colonia, donde Plaza en su escenario igualó con Paysandú 1 a 1 y dejó por el camino una gran chance de ser finalista de la Serie “B”.

Los “patablancas” estaban obligados a ganar para quedar primeros en su serie, pero estuvo lejos de lograrlo ya que enfrente tuvo a un Paysandú recuperado luego de dos derrotas consecutivas. Ezequiel Amaro abrió el tanteador para la visita tras un centro que se cerró y encontró mal parado a Joaquin Silva. Sin embargo en el final del primer período Pablo García de tiro penal dio cifras definitivas al cotejo.

Miramar Misiones y Colón en el Estadio Charrúa Foto: Miramar Misiones SAD

En el campus de Maldonado, Atenas derrotó a Tacuarembó 1 a 0 sobre el final del partido y salió de la última ubicación de la Serie “A”.

Ambos equipos mostraron muy poco durante los 90 minutos. Facundo Vigo en los minutos finales del encuentro le dio el triunfo a los carolinos que sumaron su cuarta unidad en el Competencia.

El sábado futbolístico en la “B” nos dejó gusto a muy poco. En el encuentro matutino disputado en el Estadio Charrúa, Miramar Misiones y Colón entregaron un buen espectáculo pero faltaron los goles.

Colón fue superior, pero se encontró con la extraordinaria tarea de Jhonny Da Silva en el arco cebrita quien evitó que los dirigidos por el venezolano Pedro De Pablos se llevaran las tres unidades en disputa.

Por su parte en la noche sabatina Cerrito y La Luz tampoco se superaron, pero el resultado fue ajustado a lo observado en el Parque Palermo.

Este lunes se disputa un partido decisivo por la serie “B” del Torneo Competencia. Rentistas enfrenta a Oriental en el Estadio Luis Tróccoli,

en caso de ganar los celestes paceños se clasificarán como finalistas del torneo pero si ganan los bichos colorados pasarán a liderar su grupo a falta de una fecha.