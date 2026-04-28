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Agenda Deportiva del 28 de abril de 2026

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28/04/2026, 04:00
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Francisco Barios festeja la clasificación de Boston River a la fase de grupos de Copa Sudamericana.
Francisco Barios festeja la clasificación de Boston River a la fase de grupos de Copa Sudamericana.
Foto: Boston River

Boston River cierra la jornada en Sudamericana

Además se hay grandes partidos por Libertadores y se juegan las semifinales de la UEFA Champions League

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