La irónica respuesta de Jimmy Kimmel tras ser acusado por los Trump de incitar a la violencia con un chiste

El comediante estadounidense Jimmy Kimmel, a quien Donald Trump pidió que despidieran por un chiste sobre la primera dama, rechazó que la broma se tratara de una incitación a la violencia contra el presidente y, lejos de pedir disculpas, rebatió las acusaciones.

Trump dijo que Kimmel debería ser despedido de inmediato por afirmar en uno de sus monólogos de humor la semana pasada que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda". Mientras el comediante sostiene que era una broma sobre la diferencia de edad de la pareja, el presidente la calificó de "despreciable llamado a la violencia".

El comentario fue hecho dos días antes de que un hombre armado intentara irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, incidente por el que fue imputado por intento de asesinato del mandatario.

Esta foto ilustrativa tomada en Los Ángeles muestra un teléfono con una publicación de Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump con una imagen del sospechoso de un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: CHRIS DELMAS/AFP

La frase de la discordia: "¿Aura de futura viuda?"

En su programa del jueves pasado, Kimmel estaba parodiando a un maestro de ceremonias de la gala y en un segmento se dirigía a Melania Trump: "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda".

Trump cumplirá 80 años en junio, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

La reacción de la Casa Blanca y la acusación de violencia

Al igual que otros republicanos, la primera dama arremetió el lunes contra Kimmel y pidió a la cadena ABC a "tomar una postura" contra el presentador.

Sin embargo, Kimmel minimizó las críticas y explicó que "obviamente" se trataba de una broma "sobre su diferencia de edad". "Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", agregó Kimmel en su programa nocturno del lunes.

La Casa Blanca siguió con su ataque el martes. El director de Comunicación, Steven Cheung, calificó a Kimmel en X de "persona de mierda" por "insistir en esa broma en lugar de hacer lo correcto y pedir perdón".

El presidente estadounidense Donald Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Foto: MANDEL NGAN ROBYN BECK/AFP

Kimmel responde: entre el humor y la crítica a la retórica de odio

Kimmel llamó a Trump a dialogar sobre la retórica "de odio", una aparente referencia a los comentarios del presidente sobre grupos como los migrantes, sus opositores políticos y los medios de comunicación.

"Coincido en que la retórica de odio y violencia es algo que debemos rechazar", dijo el presentador el lunes.

"Creo que un gran lugar para empezar a bajar ese tono sería mantener una conversación al respecto con su marido", añadió, dirigiéndose a la primera dama.

Gran estrella de los programas nocturnos de TV, los famosos "late night shows", Kimmel ya había sido acusado por el oficialismo de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk el año pasado.

Propiedad de Disney, ABC sacó del aire al presentador pero lo restituyó una semana después tras acusaciones de censura.

AFP