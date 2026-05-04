Martín Kesman sorprendió al contar el proyecto que tiene lejos de los medios luego del Mundial

Martín Kesman fue invitado a La super tarde, de Radio Universal, donde habló de lo que significa para él ir a cubrir su quinto Mundial, cómo se prepara para el evento más importante del deporte y el entusiasmo con el que lo vive, como si fuera la primera vez.

También contó cómo se reparte los partidos a relatar con su padre, Alberto Kesman. “Viejo, esto quiero hacer yo, el resto elegí vos. O al revés: Martín, yo hago esto y esto, el resto hacelo vos. Depende quién levanta la mano primero”, explicó sobre la dinámica que mantienen.

Si bien reconoció que cada vez relata más partidos —en parte porque también hay más—, aseguró que su padre “no corta”, a pesar de sus 75 años. “Como hijo, siempre lo quiero ver bien y sano de cabeza, lúcido”, señaló.

En esa línea, señaló que el único pasatiempo de su padre es trabajar. “Para mi viejo es un relato de fútbol, ir al canal, a la radio, es estar en la picota del trabajo futbolístico. A mí me decís ‘tenés libre’ y armo un asado o una comida con amigos en dos minutos”.

Fue a partir de ahí que el exparticipante de MasterChef Celebrity Uruguay (Canal 10) reveló que su verdadera terapia es la cocina y que tiene un proyecto vinculado a ese hobby, y planea convertirlo en algo más.

“Tener una parrillada o un bar es el sueño de todo tipo que le gusta la cocina, los amigos y tomar una copa, el fuego y la reunión. Te puedo asegurar que a cualquiera que le guste se le debe haber pasado por la cabeza. Yo tengo un proyecto para eso”, adelantó.

Consultado por Henry Navarro sobre cómo lo imagina, Kesman aclaró que es algo que le gustaría concretar, pero no en esta etapa. “Tengo hijos chicos y para tener un restaurante hay que estar y dedicarle tiempo”, explicó.

Al igual que el periodismo —donde pasa la mayoría de los fines de semana trabajando—, un restaurante también implica sacrificio. “Si sumo un sacrificio y otro, le resto tiempo de calidad a mi familia, que es donde trato de apuntar más calidad”, sostuvo.

De todos modos, aseguró que el proyecto está en su cabeza y que le gustaría que tome forma después del Mundial. Consiste en cenas temáticas con un número limitado de comensales. “En una mesa de seis no podés sentar a diez, entonces tenés que atender bien a la gente con tu capacidad. No vas a llamar a 25 cocineros y generar un despliegue que no estoy en condiciones".

A lo que sí se anima, aseguró, es a un asado para una barra de 20 amigos, o un papi camping para 100, con chicos y adultos. "Me encanta. Aparte no hay tanta exigencia como en un restaurante, donde la gente viene y abona un ticket, entonces ahí tenés que respetar al cliente, tus conocimientos y la materia prima que vas a dar. En función de lo que ponés, es el costo”, detalló.

Por último, contó de dónde viene su vínculo con la cocina. Recordó que en su casa convivían dos mundos: el laboral de su padre y el de los cuidados y la comida, a cargo de su madre y su abuela. “Ellas siempre desarrollaron los menúes para nuestras comidas familiares y yo, de chiquito, siempre compartiendo con ellas en la cocina. Nunca me dejaban meter la mano porque era desordenado”, relató.

Se independizó joven, a los 21 años, y aunque al principio recurría mucho al delivery, rápidamente empezó a cocinar.

“Empecé con un arroz, seguí con unos frankfruters y hoy en día te hago una comida muy elaborada. Me gustó y es un camino de ida. Es como el que le gusta el vino: arranca con uno de determinadas características y va creciendo en el valor y en el trato que tiene la uva para llegar a ese producto final. Lo mismo pasa en la cocina. Me copé y me sigo copando y dije, qué pasa si esto lo muestro”, contó el creador de la cuenta La cocina de Kesman, que años atrás causó sensación.