La Reina Comunales conoció a Mike Tyson y un insólito comentario sobre Uruguay la dejó sin palabras: "Me muero"

La exboxeadora uruguaya Cecilia "Reina" Comunales dijo presente en el T-Mobile Arena para una velada de boxeo que prometía ser inolvidable. En el marco de su rol como comentarista de ESPN, fue testigo de la noche en la que David Benavídez aplastó al Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Pero más allá de la pelea, la jornada le tenía guardado un momento que la marcó: conoció a Mike Tyson, su ídolo de toda la vida.

La escena, que guardará para siempre en su corazón, ocurrió en el camarín de Benavídez, y así lo contó en un video que tituló: “Me muerooo”. “¿A qué no saben quién estaba? Estaba Tyson”, dijo a los gritos, y reveló que pasó años persiguiéndolo para poder conocerlo.

Según relató, cuando le dijo de dónde era, el ex campeón no dudó: “I love your country” (amo tu país), le dijo. Tyson, que visitó Uruguay una década atrás para presentar su espectáculo Undisputed Truth (Irrefutable verdad) en Enjoy, recordó su paso por el país. “Él ama Uruguay, cumplí un sueño”, celebró la Reina.

En otro video, se la ve acercándose a su ídolo, dándole la mano, diciéndole el placer que siente por conocerlo y le recuerda que él había estado en Uruguay años atrás. Tyson responde: “Sí, Uruguay. Estuve”, dice con humor, mientras hace una seña con la mano como si tuviera un cigarro, en referencia a la marihuana. Ella asiente y se ríe. “I love it”, agrega Tyson antes de posar para la foto.

A la mañana siguiente, todavía movilizada, decidió grabar otro video para seguir compartiendo la experiencia. Aclaró, entre risas, que usaba un filtro por su cara de dormida. Contó que al verlo quedó en shock y que es fanática desde hace años. “Modo fan nivel que lo tengo en el termo, en remeras”, dijo.

Pero el momento también tuvo un giro inesperado. “Entro al camarín, me da como un ataque de nervios y ahora, viendo los videos para subir a mis redes, me acabo de dar cuenta de que al lado suyo estaba el cantante de Maná y no me di cuenta, y no me saqué una foto. En mi estado de shock modo fan, no lo puedo creer”, contó.

Luego mostró la imagen y sumó otra confesión. “Casi que aparté a Fher de Maná para sacarme la foto con Tyson y ahora viendo el video aparece ahí. ¿Se imaginan que hubiera tenido la foto con los dos? Imperdonable”, dijo entre risas.

Más tarde, resumió la experiencia que atesorará para siempre en un posteo que incluyó fotos y videos de la velada, además de un emotivo mensaje: “Ahhhhhh!!!!!!! CONOCÍ A MIKE TYSON! (Y se acordó de Uruguay). Fue así: el día que conocí a Tyson y a Fer de Maná (sin darme cuenta que estaba ahí). Mi emoción en modo shock fanática no me permitió percibir a mas nadie a mi alrededor. y pues….. de los nervios solo vi a Mike… y hoy al ver el video, me doy cuenta de este suceso…. Así soy… ", cerró.