Conductora de "Subrayado" habló del diagnóstico que cambió su vida a los 30 y por qué tuvo que hacer terapia

La periodista en cuestión ingresó a Canal 10 con 19 años y fue haciendo camino, hasta llegar a la conducción de Subrayado Domingo y la edición mediodía. Al presente, además, está en pareja con Guillermo Lorenzo, también periodista del informativo de Saeta.

Se trata de Paola Botti, que invitada al ciclo Saber vivir mejor (Canal 10) habló de su recorrido en el canal, los momentos más exigentes de su carrera y los desafíos de salud que enfrentó.

Botti, de 40 años, que entró a Canal 10 dos décadas atrás para hacer una pasantía, mientras cursaba el segundo año de la licenciatura en Comunicación. En medio de esta experiencia, quedó vacante el puesto de la telefonista y la productora Rosana Carrasco le sugirió postularse.

“¿Por qué no le decís al gerente de entrar en ese lugar y de paso seguís estudiando?”, le planteó. Así comenzó un recorrido que la llevó a distintos roles hasta llegar a la conducción.

Entre esas etapas, destacó especialmente su paso por la crónica policial, un desafío que definió como “difícil” y la llevó a terapia. “Era muy joven y no había mujeres haciendo crónica policial en televisión. Me pareció que estaba buena la idea, pero enfrentarte a todas las noticias malas todos los días fue bastante complicado. Tuve que hacer años de terapia para poder procesarlo porque muchas cosas te las llevas a tu casa y es difícil convivir con eso”, reveló.

Con el tiempo, dijo, logró adaptarse a ese tipo de cobertura. “Después me acostumbré, uno lo naturaliza, no está bueno, pero sucede, como en todo trabajo. Siempre está en contacto con el lado negativo de las noticias, situaciones muy feas. Pero lo atravesé, después me tocaron otros roles más lindos y lo recibí con mucha alegría”.

Consultada por Soledad Ortega sobre cómo maneja ese estrés en su vida personal, Botti reveló algunos de sus rituales místicos.

“Tengo muchas piedras preciosas en mi casa, y al llegar, todos los días agarro unas diferentes y me las llevo a mi cuarto, que es mi santuario. Prendo un sahumerio, trato de cambiar las energías. Me gusta prender las velas de miel, que son los 11 y los 22 porque se abren los portales. Siempre estoy atenta a eso. Trato de encenderla y también agradecer lo que me está pasando y esperar cosas buenas”, relató.

Las dos operaciones de Paola Botti por endometriosis

Paola Botti y Guillermo Lorenzo. LEO MAINE

En otro tramo de la entrevista, se refirió al diagnóstico de endometriosis que recibió poco antes de cumplir los 30 años y cómo atravesó ese proceso. “Fue por un dolor que tenía persistente, me mandan a hacer una ecografía y me encuentran que tenía un endometrioma, un quiste que tenía bastante grande en el ovario derecho y el ginecólogo evalúa que había que operar. Primero para saber bien si era un endometrioma o se trataba de otro tipo de tumor y después para ver la evolución”, explicó.

Finalmente, en 2012 le hicieron la cirugía porque había riesgo de que hubiera torsión de la trompa y podía perder el ovario. De la anatomía patológica surgió que tenía endometriosis.

Luego continuó con tratamiento. “Luego hice un tratamiento en primera instancia hormonal y después con pastillas anticonceptivas, que es lo que habitualmente mandan. En el 2020 tuve una segunda cirugía porque uno de los quistes en el mismo varío me estalló. Hice un hemoperitoneo, que eso es una hemorragia interna y me tuvieron que operar de urgencia”, relató.

La enfermedad, dijo, tiene un impacto importante en la vida cotidiana. “Está vinculado, primero con el dolor, que es crónico, antes y durante el período menstrual. Y también este con la fertilidad, porque está muy vinculado. Cuando uno busca ser madre puedan haber impedimentos por padecer esta enfermedad”.

Al día de hoy, mantiene controles regulares: se hace una ecografía cada seis meses para no llegar a extremos de tener que hacer una nueva cirugía de urgencia.