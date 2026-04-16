Magui Prado se quebró al aire: el duro relato de su año más difícil y la decisión familiar que la marcó

Magui Prado fue invitada para un íntimo mano a mano con Leo Sanguinetti en Protagonistas (Del Sol) , donde repasó algunos de los momentos más duros de su vida y terminó abriendo su corazón sobre un último año marcado por cambios profundos.

La charla recorrió episodios sensibles, como la pérdida de su padre siendo adolescente, el duelo y las dos separaciones de sus padres, situaciones que marcaron su historia personal. Pero el momento más fuerte llegó cuando habló de un período reciente atravesado por decisiones familiares importantes.

Todo comenzó con los audios de sus amigas del Seminario, a las que dijo seguir eligiendo a pesar de los años. "Mis amigas lo máximo. Me han salvado la vida en varias instancias", confesó.

Contó que estuvieron en cada una de las etapas de su vida y mencionó varios momentos difíciles donde la acompañaron, primero la muerte de su papá, y este último año, marcado por el "cambio y la decisión familiar". "Fueron fundamentales para salvarme en esas instancias, para ver mi valor, afirmarme que estoy en el buen camino, para consolarme y contenerme. A veces es un encuentro, una risa, una charla", expresó.

Luego llegó el mensaje de Pía, quien destacó el camino de su amiga y su crecimiento: "Estoy orgullosa de vos. No tenés techo, esto recién empieza. Sos una mujer comprometida y amante de lo que hacés. Hemos estado siempre la una para la otra y lo más lindo es poder acompañarse y estar en el proceso y camino de la otra".

“Otra de mis hermanas elegidas”, dijo Magui sobre ella, antes de compartir una anécdota que terminó de emocionarla. “Pía fue una de las que me rescató este último año que fue complejo. Tuve una mudanza y Pía, para que veas lo que es, recién parida, la bebé tenía un mes y se fue conmigo y mi hermano Matías, a hacer una mudanza, a mover mi casa entera, dándole de mamar a la bebé. Es una amiga de fierro. Ella estaba pasando una circunstancia muy particular como la maternidad, sabía que la necesitaba y ahí estuvo, sin hacerme sentir culpable, sino con amor. También me lo he ganado porque he sido así con mis amigas”.

Más adelante, se emocionó al hablar de María Jesús, su ahijada, hija de su prima Caro, quien la conoce como nadie. Entre lágrimas relató que la beba llegó a su vida en un momento de mucho cambio personal y de trabajo. "Fue un regalo hermoso".

Ese momento derivó en una reflexión sobre la maternidad. "Si te digo que el mandato no está en mi pensamiento te estaría mintiendo porque creo que nos pasa a muchas mujeres. A mí me encantaría ser mamá, es un deseo personal, no porque me sienta obligada", se sinceró. A sus 32 años, aseguró sentir que todavía tiene tiempo y “cuerda para tirar”.

"Siento que es algo que me va a llegar en algún momento", agregó. Y acto seguido, habló de una ruptura reciente, que hasta ese momento no lo había mencionado. Contó que había estado muchos años de novia y que esa relación terminó: "No fui mamá porque en ese momento no lo elegí. La libertad de poder elegir es lo más grande que hay. Y en esa libertad, hoy no tengo hijos. Ojalá que lleguen en algún momento".

En paralelo a estos cambios personales, la periodista también atravesó una transformación profesional el último año: dejó Radio Sarandí tras casi diez años para sumarse a la mañana de Canal 10 con Arriba gente y al equipo de Subrayado, donde incluso debutó en la conducción de la edición dominical.