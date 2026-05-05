Rafa Cotelo habló por primera vez de su separación de Ana Laura Romano y reveló cómo es hoy el vínculo

Rafa Cotelo fue invitado al ciclo de streaming Vértice, donde brindó una entrevista profunda y reflexiva en la que repasó desde sus inicios en el teatro y la murga Agarrate Catalina hasta su presente como gerente de Grupo Magnolio.

Incluso se metió en temas políticos. A pesar de definirse como alguien de izquierda, elogió al expresidente Luis Lacalle Pou, a quien describió como un “mago del carisma y la comunicación”. “Vi con gran admiración e interés y hasta un poco de envidia porque siempre creí que eso era un poco patrimonio de la izquierda”, se sinceró, en relación a su validación pública.

En otro tramo, se refirió a su vínculo con figuras del fútbol uruguayo, hoy estrellas internacionales. Reconoció haber tenido una cuota de suerte, especialmente en el caso de Luis Suárez, con quien entabló una relación cercana tras entrevistarlo en su etapa como notero de La Redonda (Canal 12).

Recordó que, en esos años, muchos jugadores de Nacional y Peñarol no le prestaban atención por su estilo. “Era un gordo de pelo largo, mal vestido, no hablaba de fútbol, los sacaba de su zona de confort, y me esquivaban. Los que me daban bola eran los que habían jugado en Cerro y me conocían de la vuelta o los gurises que veían en esa nota la posibilidad de aparecer en televisión”, relató el fanático de Cerro.

A la hora de compartir una anécdota, eligió una vinculada a la humanidad de los futbolistas. Contó que hace una década viajó a París para grabar Por la camiseta (Canal 10) y coincidió con el cumpleaños de Edinson Cavani, entonces jugador del PSG.

“Juego y después del partido vamos para casa y festejamos”, le dijo Cavani. Cotelo imaginó un festejo glamoroso, pero se encontró con otra cosa.

“Habían empatado 2 a 2, el club le da unas botellas de champagne y unas tortas. Cuando llegamos éramos el Edi, su hermano, la mamá, y nosotros tres que integrábamos Por la camiseta. Nadie más. Una tortita, tomando champagne. Dije, estos locos entendieron todo. Esa sencillez y humildad es alucinante y me quedo mucho más con eso que con otros momentos compartidos que tienen que ver con el color que los rodea, porque también es parte de su vida, aunque quizás no sea lo que más disfrutan”, contó.

¿Qué dijo Rafa Cotelo sobre su separación de Ana Laura Romano?

Ana Laura Romano y Rafa Cotelo en la gala de los Premios Iris 2014. Foto: Archivo El País

El momento más íntimo llegó cuando el conductor le preguntó por su relación con Ana Laura Romano, madre de su hija Juana. Fiel a su estilo, respondió con humor.

“Está soltera ella ahora, porque nosotros estamos separados”, lanzó. Ante la sorpresa del entrevistador, confirmó que llevan más de dos años separados. “Los programas de chimentos no están actualizados”, bromeó.

Luego reflexionó sobre la relación que tuvieron. “El que la conquistó no es el Rafa Cotelo de hoy sino el de hace muchos años, que tenía más ímpetu, energía, confianza y determinación. Era un 9 desesperado por ir a reclamarle a la vida lo que no le había dado”, dijo.

La definió como una mujer “encantadora y súper talentosa” y, con su humor característico, agregó: “Siempre le dije, no puede ser que hagas todo bien: que cantes bien, que bailes bien, que actúes bien, que estés buena. Y yo todo lo que hago, lo hago a huevo. Con un pésimo gusto para elegir parejas, por lo menos en ese lapso de su vida. Por suerte se dio cuenta a tiempo y va a tener la chance de conocerte”.

También habló de su rol como padre de sus tres hijas —Clara (18), Ema (15) y Juana (9)— y reconoció que no siempre maneja bien los tiempos. “Sé que tienen razón”, dijo sobre un planteo reciente de las mayores para mejorar la organización. Aseguró que hace lo que puede, pero con mucho amor, porque le encanta compartir tiempo con ellas.

Por último, destacó la relación que mantiene con las madres de sus hijas. Dijo tener un muy buen vínculo tanto con María Laura como con Ana Laura, y admitió que “corre de atrás” porque las niñas prefieren estar más tiempo con ellas.

“Es horrible porque no lo ocultan”, bromeó. Y cerró con un reconocimiento: “Por mi trabajo viajo bastante y solo se explica que esas gurisas sean tan encantadoras por las mamás que tienen, que se merecen mi reconocimiento y todo ese amor de las nenas porque son flor de madres las dos”.

Aunque en la entrevista no profundizó en su presente sentimental, hoy Cotelo está en pareja con Isabel González, quien trabaja en Unicef Uruguay. Incluso tuvo una aparición en un homenaje que le realizaron en Sonríe (Canal 10) por los 200 programas.

“Estoy muy orgullosa de vos, de tu esfuerzo, tu compromiso, de la pasión que le pones a tus proyectos. Sos inspiración para mí y para todos los que te queremos tanto”, lo elogió entonces.