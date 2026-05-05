Indignada, Ana Inés Martínez denunció violencia policial luego de un partido: “Lo agarraron a palo, palo y palo”

La periodista deportiva Ana Inés Martínez denunció públicamente un caso de violencia policial ocurrido en las afueras del Estadio Centenario, tras el partido en el que Nacional cayó 3 a 2 ante Albion por el Campeonato Uruguayo este domingo.

A través de un video difundido en redes sociales, la comunicadora —actualmente vinculada a Disney+— relató con visible indignación una situación que aseguró haber presenciado de primera mano mientras se retiraba del estadio.

“Me iba del estadio, al lado estaba el ómnibus de Nacional y había un hincha con la camiseta parado ahí. Se acercó la Guardia Republicana y lo empezó a empujar con un palo, diciéndole ‘andate de acá’”, describió Martínez.

Ana Inés Martínez. Foto: Captura de Instagram @inesmartinezok.

Según su testimonio, el episodio escaló rápidamente. “Lo agarraron como entre cinco y le empezaron a dar palo, literalmente. Lo vi con mis propios ojos. El pibe no hizo nada”, afirmó, cuestionando el accionar policial y señalando que la respuesta fue desmedida desde el inicio.

La periodista también remarcó que, si bien el hincha reaccionó verbalmente ante la intervención, eso no justificaba la violencia ejercida. “No fue que le dijeron ‘andate’ y nada más. Fue ‘andate’ y palo, palo, palo. No puedo creer el abuso policial que existe en nuestro país”, expresó.

El hecho ocurre en un contexto de tensión deportiva para Nacional, que atraviesa una racha adversa en el torneo local, lo que ha incrementado el malestar de algunos hinchas. Sin embargo, Martínez subrayó que la situación que presenció no tuvo relación con incidentes mayores ni disturbios, sino que se trató de una intervención puntual.

“Como uruguaya no puedo creer que eso sea válido. No quiero ser cómplice de este abuso”, concluyó, reafirmando su decisión de hacer pública la denuncia.