Impiden a Ana Inés Martínez mostrar incidencias del fútbol uruguayo en sus redes: la reacción de la periodista

La periodista Ana Inés Martínez dio cuenta de una nueva reglamentación para los periodistas que cubren campo de juego en el fútbol uruguayo, como es su caso, para la señal de streaming de Disney+.

La periodista contó a sus seguidores que según nueva disposición de la AUF, los comunicadores no pueden tomar y transmitir en sus redes sociales incidencias que ocurran dentro de la cancha, más allá de que sean de juego o no, como los festejos u otras expresiones de los jugadores. La medida respondería a la necesidad de preservar los derechos exclusivos de transmisión.

A pesar de la limitación, Martìnez encontró una alternativa creativa para reflejar el clima tras la victoria de Deportivo Maldonado ante Nacional. Desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel, optó por mostrar los festejos de los hinchas en las tribunas, evitando así infringir la normativa.

“No puedo mostrar la celebración del triunfazo del Depor porque la AUF no nos permite mostrar más el campo de juego en nuestras redes. Así celebraron los hinchas”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes del público.

El trasfondo de esta decisión está en la reciente licitación de los derechos televisivos del fútbol uruguayo. La AUF dividió los paquetes: la televisión tradicional quedó en manos de un consorcio integrado por DirecTV y Torneos, mientras que el streaming fue adjudicado a Tenfield, que a su vez negoció su distribución con Antel TV y Disney+.

En este esquema, solo las señales oficiales están habilitadas a capturar y difundir imágenes del juego, y la restricción a los periodistas en cancha busca reforzar esa exclusividad. Sin embargo, la medida abre interrogantes sobre el margen de acción de los comunicadores en la era digital, donde las redes sociales se han convertido en una extensión natural del trabajo periodístico.

