La gestión salvadora de Carlos Tanco tras un percance con el auto y cómo el Piñe terminó en una VIP: el video

Los problemas automovilísticos parecen haberse convertido en protagonistas de este Mundial 2026. Primero fue Daro Kneubuhler, que terminó buscando una camioneta guinchada después del debut de Uruguay ante Arabia Saudita. Luego, Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota quedaron varados en plena autopista cuando el vehículo que habían alquilado se apagó de golpe camino al estadio, y debieron completar el trayecto a pie.

Ahora le tocó al equipo de La mesa de los galanes (Del Sol), que convirtió otro percance en una de las anécdotas más divertidas de su cobertura en Estados Unidos. Todo quedó registrado en el quinto capítulo del vlog que comparte el grupo de humoristas y comunicadores.

Pablo Fabregat iba al volante y trasladaba a Gonzalo Delgado, Jorge Piñeyrúa, y Juanjo, el community manager rumbo al Hard Rock Stadium para la cobertura del partido entre la selección uruguaya y Cabo Verde.

"¿Vamos a hacer público este bochorno?", preguntó Delgado en una comunicación con el resto de la caravana. "Hay que mostrar las miserias", respondió Fabregat antes de explicar el problema.

El inconveniente apareció cuando detectaron que el vehículo de producción, se había quedado sin combustible. "Se debe haber roto el marcador y a una cuadra de salir se percataron del hecho", relató el conductor, mientras continuaban camino hacia una estación de servicio cercana.

La suerte quiso que todos viajaran en caravana. "Si no hubiéramos hecho esto, era una cagada de verdad", resumió Piñeyrúa.

Al llegar a la estación, el community manager se trasladó hasta el vehículo donde viajaban Rafa Cotelo, Carlos Tanco y Federico Reboledo. Allí comenzó el operativo rescate. Según relataron, necesitaban comprar combustible para auxiliar a la camioneta varada. El principal problema era que debían resolver todo en inglés. La solución apareció rápidamente.

"Gestión Carlos Tanco. Estamos bien", informaron mientras seguía el operativo. Mientras Cotelo observaba la escena y aportaba comentarios desde afuera, Tanco ingresó al local y con su "inglés práctico", logró comprar un bidón y una manguera.

El comunicador se encargó incluso de cargar el combustible y supervisar todo el procedimiento. "Con eso le da nafta para oler y que venga hasta acá", bromeó mientras llenaba el recipiente. Luego el bidón fue trasladado hasta la camioneta detenida para que pudiera volver a arrancar y llegar por sus propios medios a la estación de servicio.

"Se hizo cargo Tanco, con un inglés práctico. Rafa estaba scrolleando en TikTok", ironizó el community manager. "No sé si verlo como que Tanco está en un gran momento o si es el que nos tiene que salvar; estamos en un gran problema", remató Delgado entre risas.

Cómo terminó el Piñe en una VIP del estadio en Miami

Carlos Tanco, Jorge Piñeyrúa y Rafa Cotelo entrando al Hard Rock Stadium. Foto: captura de pantalla de Youtube

Una vez solucionado el inconveniente, toda la delegación se reunió y fue trasladada hasta el estadio. "Estuvimos cuarenta minutos esperando a los productores", lanzó Tanco. Pese al retraso, terminaron llegando con muchísimo margen.

Pero la aventura no terminó allí. Durante el entretiempo, Jorge Piñeyrúa relató una inesperada experiencia gastronómica que vivió dentro del Hard Rock Stadium. "Yo estaba muerto de hambre", comenzó contando.

Entonces decidió acercarse a un sector exclusivo del estadio que, según describió, parecía ser una zona VIP de FIFA. Sin demasiadas expectativas, decidió probar suerte pasando su acreditación. "Probé con la tarjeta", explicó. Para su sorpresa, lo dejaron pasar: "Quedé totalmente shockeado".

Una vez dentro, aprovechó la oportunidad al máximo. Según contó, comió carne con puré de maíz, espaguetis con tuco y una croqueta de pato. Además tomó tres refrescos y cerró la experiencia con un helado. "No me quería ir más", confesó entre risas ante la incredulidad de sus compañeros. "Hay veces que se liga", concluyó.

Así, lo que comenzó con una camioneta sin combustible en la ruta terminó con Carlos Tanco como el héroe logístico de la jornada y con el Piñe disfrutando de un inesperado banquete en una zona VIP de FIFA. Y seguro habrá más aventuras mundialistas para contar en los próximos días.