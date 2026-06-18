Tensión en Miami: dos figuras de Canal 12 quedaron varadas en una autopista rumbo al partido de Uruguay

Los periodistas uruguayos que viajaron a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026 parecen estar acumulando anécdotas fuera de la cancha. Después de que Daro Kneubuhler sufriera el guinche de la camioneta que había alquilado tras el debut de Uruguay ante Arabia Saudita, ahora les tocó vivir un percance automovilístico a Lucía Rodríguez, Gonzalo Cammarota y el equipo de Canal 12.

La situación se vio en La otra cara del Mundial, el ciclo que ambos conducen por la pantalla de Teledoce y donde muestran el detrás de escena de la Copa del Mundo. Esta vez, sin embargo, ellos mismos terminaron siendo protagonistas de una historia inesperada.

Todo ocurrió cuando se dirigían al estadio para ver el debut de la selección uruguaya ante Arabia Saudita. En plena autopista, el vehículo que habían alquilado comenzó a dar problemas. "Se prendió la tortuga", comentó entre risas Cammarota mientras registraban el momento con una cámara.

Rodríguez recurrió rápidamente a Google para intentar entender qué estaba pasando por qué se había apagado de un segundo al otro. Según la información que encontró, debían esperar unos cinto minutos antes de volver a intentar arrancar. Mientras tanto, decidió bajar del vehículo para inspeccionar el motor.

"Ahí va Lucía", relataba Cammarota, mientras su compañera intentaba abrir el capó sin demasiado éxito. Luego de varios intentos y algunas teorías sobre las posibles causas del desperfecto, ambos comenzaron a tomarse la situación con humor.

"Estará con sed", bromeó Rodríguez al leer que uno de los problemas podía estar relacionado con el nivel de refrigerante. Cammarota propuso entonces una solución más drástica: abandonar el vehículo. "Yo creo que lo mejor es dejarlo acá y decir que lo robaron", dijo. "Y fingir demencia, ¿qué auto?", respondió ella, siguiendo el juego.

🚗 Un percance mecánico en una de las principales autopistas de Miami🇺🇸



Lucía y Gonzalo junto con el equipo de La Tele vivieron un momento de incertidumbre con el auto🫣😬#LaOtraCaraDelMundial ⚽️ pic.twitter.com/QON4AbjOv4 — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) June 17, 2026

Sin encontrar respuestas, Rodríguez decidió acudir a un asesor inesperado: ChatGPT. A través de un mensaje de voz le explicó lo ocurrido y pidió instrucciones para saber cómo proceder.

Por un momento pareció que el problema estaba resuelto. El vehículo volvió a encender y continuó avanzando, aunque la tranquilidad duró poco. Tras mostrar una foto del tablero del coche a la inteligencia artificial, recibieron una advertencia poco alentadora: evitar trayectos largos y dirigirse cuanto antes a la empresa de alquiler.

Finalmente, el equipo optó por estacionar cerca del estadio y completar el trayecto a pie. "Tomamos una muy buena decisión como grupo. La camioneta no es confiable", comentó Cammarota mientras caminaban rumbo al partido.

Con humor, improvisación y hasta ayuda tecnológica, el episodio terminó convirtiéndose en una nueva anécdota mundialista para sumar a la colección.