Cata Ferrand se metió en la polémica de las fotos de Bielsa y fue contundente: "Muy desgastante"

Marcelo Bielsa volvió a quedar en el centro de la discusión mediática, pero esta vez no por una decisión táctica ni por el rendimiento de Uruguay en el Mundial 2026. El motivo fue otro: las recurrentes preguntas y análisis sobre su personalidad, su forma de relacionarse con la prensa y hasta la manera en que posa para las fotos oficiales.

Luego de que respondiera con visible fastidio a una consulta sobre por qué evita mirar a cámara en las imágenes del torneo —"No soy un modelo", retrucó—, la polémica se coló en Fix Copa y generó una encendida reacción de Cata Ferrand.

"Me voy a tomar una licencia porque estoy exhausta", anunció la conductora antes de cuestionar el foco que suelen tener algunas discusiones en torno al entrenador de la selección uruguaya.

Ferrand se refirió a los comentarios sobre si Bielsa mira o no a los periodistas, si sonríe, si levanta la vista para una foto o cómo se comporta en público. Si bien reconoció que el argentino tiene rasgos de personalidad muy particulares y que incluso algunas actitudes pueden parecerle "casi maleducado", sostuvo que el propio entrenador ya dejó claro en varias oportunidades que no puede actuar de otra manera.

Por eso apuntó directamente contra quienes insisten con el tema en conferencias de prensa. "¿Cómo puede ser que le sigan preguntando por qué no levantó la vista para una foto en vez de habarle de otra cosa? ", cuestionó. "Me duele", agregó.

La discusión surgió un par de días después de que Bielsa respondiera incrédulo a una periodista que le consultó por las imágenes oficiales del Mundial en las que aparece mirando hacia abajo. El entrenador rechazó la idea de tener que justificar esos gestos y se preguntó hasta dónde llega la obligación de explicar aspectos de su comportamiento personal.

En el programa, el relator Leo Rodríguez recordó que durante años al entrenador argentino se lo apodó "el Loco" justamente por salirse de lo convencional. Según planteó, Uruguay lo contrató para dirigir una selección y no "para que mire a los fotógrafos".

Los panelistas de Fix Copa. Foto: captura de pantalla de Youtube

La mesa tuvo matices. Jorge Seré aclaró que sus reparos sobre Bielsa pasan por el vínculo con el plantel y por cuestiones deportivas, no por cómo se comporta frente a una cámara. "No hay que entrar en la chiquita. No hay un gran técnico porque sea simpático", dijo.

Eduardo Acevedo coincidió con Ferrand y consideró que resulta agotador seguir discutiendo aspectos que poco tienen que ver con el fútbol.

Álvaro "Palito" Pereira también intervino para remarcar que detrás del entrenador hay una persona y una familia, y que existen límites que no deberían cruzarse. "No todo vale", opinó.

Lejos de dar marcha atrás, Ferrand reafirmó su postura sobre el final del intercambio e incluso comentó que lo ve "como un niño" cuando le toca responder este tipo de inquietudes de los periodistas. "Es para levantarse e irse. Muy desgastante", expresó.

Pereira cerró el debate con una reflexión que sintetizó buena parte de la conversación: a Bielsa, sostuvo, hay que juzgarlo por su trabajo y por sus decisiones como entrenador, no por su forma de ser.