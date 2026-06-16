Mario Bardanca indignado con preguntas a Bielsa sobre su pose en fotos: "Parece que importa más la estética"

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa tras el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 dejó una situación inesperada. No fue una consulta táctica, una reflexión sobre el rendimiento de la selección ni un análisis del partido lo que generó repercusiones, sino una pregunta vinculada a la postura corporal del entrenador en las fotos oficiales de la FIFA.

Una periodista estadounidense le consultó al seleccionador uruguayo por qué en las imágenes promocionales del Mundial aparece con la cabeza baja evitando mirar a la cámara. La pregunta sorprendió al técnico argentino, que respondió con visible molestia.

"No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo", contestó Bielsa, antes de cuestionar la necesidad de explicar aspectos de su comportamiento personal. Más adelante insistió en que existen límites respecto a las explicaciones que se le pueden exigir a una persona sobre gestos cotidianos como usar lentes o dirigir la mirada hacia determinado lugar.

La reacción del entrenador fue seguida en directo por los espectadores de Canal 5 y Antel TV, que transmitieron íntegramente la conferencia. Al regresar al estudio, el comentarista Mario Bardanca expresó su asombro por el tenor de las preguntas.

"Es un desperdicio", señaló, lamentando que en una instancia con el experimentado entrenador se dedicara tiempo a cuestiones ajenas al juego. Para el periodista, la oportunidad debió aprovecharse para profundizar en aspectos futbolísticos y no en detalles de imagen o comportamiento.

Bardanca fue todavía más contundente al reflexionar sobre una tendencia que, a su entender, se ha vuelto frecuente en la cobertura deportiva moderna. "Parece que importa más la estética que la ética", afirmó, cuestionando la búsqueda de repercusión por encima de lo demás.

Las críticas no quedaron limitadas a la transmisión televisiva. En las redes sociales varios comunicadores también expresaron su desacuerdo con el enfoque de algunas preguntas realizadas durante la conferencia.

Uno de ellos fue Ernesto Ortiz Gómez, periodista y presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, quien escribió en la red social X: "Qué manera de desperdiciar una conferencia de prensa con Marcelo Bielsa. Qué desastre. De fútbol nada. Preguntan para salir en las redes no para informar a quienes escuchan".

Que manera de desperdiciar una conferencia de prensa con Marcelo Bielsa. Que desastre.

De fútbol nada.

Preguntan para salir en las redes no para informar a quienes escuchan.

La diferencia entre periodistas que preguntan en contexto y siendo responsables de su audiencia,… pic.twitter.com/y00wvEpMtS — Ernesto Ortiz Gómez (@ErnestoOrtizGme) June 16, 2026

El dirigente agregó que existe una diferencia entre quienes formulan preguntas pensando en la audiencia y el contexto informativo y aquellos que buscan construir una marca personal o generar repercusión.

La polémica tiene como origen las fotografías oficiales de la delegación uruguaya para el Mundial 2026. En varias de ellas, Bielsa aparece con la mirada baja o evitando fijar los ojos en la cámara, un gesto que para muchos uruguayos resulta familiar debido al perfil reservado que ha mostrado desde su llegada a la selección.

De hecho, el entrenador ha explicado en más de una oportunidad que se considera una persona poco sociable y que no se siente cómodo en determinadas situaciones públicas. Sin embargo, fuera de Uruguay algunos observadores interpretaron esas imágenes como una señal de desinterés o incluso como una forma de protesta contra determinados aspectos de la organización del torneo.