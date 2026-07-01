"Es tarde para prepararnos": la advertencia de meteorólogo por el próximo "super Niño"

La llegada del fenómeno de El Niño, que para este año se prevé de gran magnitud —al punto de que algunos meteorólogos lo han denominado Superniño— no está próxima. Va a demorarse al menos hasta la primavera y este mes que acaba de comenzar, julio, no tiene lluvias importantes a la vista.

Pronóstico para julio y qué lluvias se esperan esta semana en Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) no descarta chaparrones para este miércoles en Montevideo y el área metropolitana, así como tampoco descarta precipitaciones escasas el jueves. El meteorólogo Mario Bidegain también explicó que entre miércoles y jueves puede haber alguna lluvia suave que hará bajar aún más la sensación térmica, ya de por sí baja por la masa de aire frío de origen antártico que cubre el territorio nacional. Otras lluvias de poco caudal podrían tener lugar el próximo domingo. Pero en general el final del otoño y el principio del invierno han sido secos, muy secos, y el especialista José Serra señala que la primera quincena del mes seguirá la misma tendencia.

Qué es el "super Niño" y cuándo llegará el fenómeno a Uruguay

La fase cálida de El Niño, fenómeno que describe el calentamiento de las aguas tropicales del océano Pacífico, está prevista para este 2026 y el inicio de 2027. Se anuncia que, como la temperatura del océano está tan alta, las manifestaciones serán anómalas, con lluvias más fuertes y reiteradas que en otros episodios de El Niño.

Una fase cálida puede tener distintas intensidades. Como tiempo atrás explicó Bidegain a El País, un Niño débil implica que las aguas del Pacífico tropical están entre medio grado y un grado por encima de lo normal. Uno moderado es entre un grado y un grado y medio. Uno fuerte es entre un grado y medio y dos grados. Ahora algunos modelos meteorológicos hablan de un aumento de entre 3°C y 3,5° por encima de lo normal para esas aguas. La categorización de "Niño fuerte" ha quedado corta y por eso hay quienes usan el término Superniño.

Personas caminan con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Sin embargo, nada de eso ocurrirá por ahora en Uruguay. El pico de este Superniño se espera para octubre, noviembre y diciembre, aunque la tendencia de fuertes y seguidas precipitaciones podría comenzar antes y terminar después.

El meteorólogo Serra dijo este miércoles a El País que "si bien los altos organismos" de la meteorología a nivel internacional están advirtiendo de la llegada de este Niño de condiciones anómalas, él se ciñe a una oración: "Es temprano para ponernos nerviosos pero tarde para prepararnos".

Ratificó que actualmente hay un calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, incluso mayor a la de otras fases cálidas del Niño, lo cual representa una "situación bastante compleja" que se suma al "calentamiento global sostenido afectado por la actividad antropogénica" que provoca mayores temperaturas en otras aguas. Esto implica que "a partir del fin de la primavera y principios del verano" comenzarán a notarse las consecuencias, pero aún es muy temprano, a su entender, para determinar la gravedad del asunto, así como también es tarde para prepararse en la mitigación de los efectos climáticos.

Pérdidas económicas y las zonas del país más afectadas

En resumidas cuentas, lo que sucede es que el calentamiento de las aguas en esa zona del mundo altera la normal interacción del sistema atmósfera-océano. Cuando las aguas del Pacífico se calientan por fuera de lo normal "liberan calor a la atmósfera" y "alteran el patrón de circulación atmosférica", lo que "da lugar a varios eventos severos". Principalmente se trata de "abundantes precipitaciones" que provocan los desbordes de ríos y arroyos y, por ende, inundaciones. Esto suele afectar "con más intensidad a la población más vulnerable", dijo Serra.

Inundación en la localidad de 25 de Agosto por la crecida del Río Santa Lucia a causa de intensas lluvias en Florida. Foto: archivo El País

Más allá de las eventuales evacuaciones, podría darse un escenario de pérdida de cultivos, lo que "afecta al agro y la ganadería". De haber más lluvias en verano, también tendría un efecto negativo en el turismo. Son, en consecuencia, efectos en la economía nacional. De cumplirse las perspectivas, estamos ante un "Niño no común que provocaría un daño bastante fuerte".

La afectación, de todas formas, no sería igual en todo el país. Para Serra, las zonas del norte y noreste serían las que recibirían más lluvias en un escenario de estas características, y el área suroeste podría no notar tanto el cambio.