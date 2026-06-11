Empezó el fenómeno de El Niño y los científicos alertan por el desarrollo de un evento “muy fuerte”

El fenómeno de El Niño ya comenzó, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) y advirtió que se prevé que "se intensifique hasta alcanzar un nivel moderado o fuerte".

"Los meteorólogos pronostican una probabilidad del 63% de que la temperatura de la superficie del mar supere los 2,0 °C en la región del Pacífico monitoreada por El Niño", apuntó la administración y aseguró que, si se supera este umbral, se considerará un evento de El Niño "muy fuerte".

Proyecciones de El Niño en Uruguay

El meteorólogo Mario Bidegain analizó en diálogo con El País las perspectivas a mediano y largo plazo, confirmando que las proyecciones actuales dejan ver la llegada de un fenómeno de El Niño "muy fuerte en la región".

El especialista explicó este miércoles que "en el modelo de anomalías de lluvias entre julio y setiembre van a ser positivas en todo el sur, incluyendo a Uruguay". Las tendencias climáticas globales marcan que, sobre todo, habrá un sustancial aumento de lluvias durante el último trimestre del año.

El experto recordó que el desarrollo de este evento climático responde a un proceso lento y progresivo. Actualmente se está registrando un calentamiento de +0,7°C en el océano Pacífico, tendencia que continuará en los meses venideros.

Para poder hablar oficialmente de la consolidación de El Niño, la comunidad científica internacional exige que las anomalías térmicas en las aguas ecuatoriales se mantengan por encima de los 0,5°C durante un período mínimo de tres meses consecutivos.

Días atrás la presidenta del directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Madeleine Renom, había explicado que uno de los efectos más característicos de El Niño en Uruguay es el aumento de las temperaturas durante el invierno, además de una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso hasta enero.

En la misma línea, el profesor Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, señaló que los impactos suelen sentirse con más fuerza durante la primavera y comienzos del verano, y que también podrían extenderse al otoño de 2027.

Lo que proyecta Metsul sobre El Niño

Un análisis divulgado por la agencia meteorológica brasileña Metsul el pasado domingo anunció que el fenómeno de El Niño ya comenzó y advirtió que el evento podría convertirse en uno de los más intensos de la historia moderna durante el segundo semestre de 2026.

MetSul sostiene que las condiciones oceánicas y atmosféricas ya cumplen los criterios para considerar iniciado un episodio de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial.

Anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial. Foto: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño basado en NOAA

Según la agencia, el calentamiento de las aguas avanza con rapidez y podría derivar en un "Super El Niño", comparable o incluso superior a los grandes eventos registrados en 1982-1983 y 1997-1998.

MetSul advierte que en el sur de Brasil el fenómeno suele estar asociado a precipitaciones abundantes, inundaciones y eventos meteorológicos severos, especialmente entre la primavera del año de instalación y el otoño siguiente.

Si bien los meteorólogos subrayan que no es posible prever con meses de anticipación eventos puntuales de lluvia extrema, sí existe consenso en que un El Niño fuerte aumenta la probabilidad de períodos más húmedos y de episodios de precipitaciones intensas en la región.

¿Llegará un "super El Niño" a Uruguay?

¿Tendremos entre 2026 y 2027 un "súper El Niño"? El científico James Hansen y otros expertos en meteorología advierten en una investigación que es evidente que habrá un evento de El Niño en el periodo y los datos actuales indican que será fuerte, aunque todavía falta tiempo para determinar si será "super", como algunos pronostican.

En su trabajo detallan que el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por su signa en inglés) ya ha emitido pronósticos que apuntan a un evento intenso que alcanzaría su punto máximo a principios de 2027.

En tanto, lo comparan con un artículo publicado por Kimberley Reid, investigadora postdoctoral en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Melbourne, quien detalló en un reciente artículo para The Conversation quien aconseja "esperar hasta finales de otoño o principios de invierno" del hemisferio sur "antes de tomar en serio dichas predicciones".

"El Niño tiene un efecto aún mayor en combinación con el calentamiento global actual. Por ejemplo, se ha encontrado que la combinación de un El Niño con olas de calor marinas cada vez más frecuentes da como resultado ciclones tropicales que producen consistentemente mayores velocidades máximas de viento, marejadas ciclónicas y tasas de precipitación", apunta la investigación.

Calor del océano superior (300 m) en función del tiempo (eje vertical) y la longitud (gráfico de la izquierda). El tiempo abarca desde mayo de 2025 en la parte superior hasta abril de 2026 en la parte inferior. El diagrama similar de la derecha muestra anomalías del viento ecuatorial; el amarillo-rojo representa un aumento de los vientos del oeste, y el azul, de los vientos del este.⁸ El Pacífico occidental se encuentra en el lado izquierdo de ambos gráficos. Gráficas: James Hansen

Los investigadores de la Universidad de Columbia agregan en su trabajo "Super-duper El Niño" que "el índice Niño3.4 (anomalía de la temperatura de la superficie del mar en una franja ecuatorial del Pacífico)" está subestimando los efectos de este fenómeno, y "el análisis de calor de los primeros 300 metros del Pacífico ecuatorial es una mejor medida de su fuerza".

"Además, las anomalías de temperatura a 300 m proporcionan un tiempo de ventaja 4 meses mayor en su predicción del cambio de temperatura global", explican los científicos que, con base en esta medición, entienden que los datos son consistentes con que llegará El Niño en 2026 y podría ser "super El Niño" en 2027.

Hansen, exdirector del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y profesor adjunto en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, publicó su trabajo junto a Pushker Kharecha, Dylan Morgan y Jasen Vest.