Ingreso de aire frío provocará un fin de semana con chaparrones y temperaturas de 12°C

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y expertos privados confirmaron el pronóstico del tiempo para los próximos días en Uruguay, anticipando variaciones significativas marcadas por la inestabilidad climática.

Las condiciones actuales sufrirán modificaciones debido al ingreso de aire frío previsto para el fin de semana, acompañado de precipitaciones aisladas en diversos puntos del país. La transición hacia el invierno austral comenzará a consolidarse con un descenso térmico generalizado a partir de este sábado.

Ingreso de frente frío

El meteorólogo Mario Bidegain señaló en diálogo con El País que en lo que resta de la semana las temperaturas se mantendrán estables, exceptuando las jornadas del sábado y el domingo, cuando se registrará el ingreso de una masa de aire frío. De acuerdo con sus proyecciones, la madrugada más fría será la del domingo, jornada en la cual se prevén temperaturas máximas de 12°C.

Por su parte, Guillermo Ramis coincidió en comunicación con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) en que se espera "un fin de semana complicado" en materia meteorológica debido al pasaje de un frente frío durante el sábado por la tarde. El especialista detalló que las temperaturas máximas y mínimas oscilarán de forma constante: este miércoles la variación irá de 6°C a 15°C con cielo algo nuboso, el jueves se situará entre 8°C y 14°C bajo un cielo completamente nublado, y el viernes se registrarán marcas de entre 6°C y 15°C con nubosidad variable.

Probabilidad de lluvias y evolución del fin de semana

La inestabilidad atmosférica generará precipitaciones en Uruguay a partir de las próximas horas. Bidegain indicó que se pueden esperar algunos chaparrones débiles entre el jueves y el viernes, extendiéndose la probabilidad hasta la madrugada del sábado. Para el cierre de la semana, Ramis pronosticó "un sábado cubierto con chaparrones y lluvias hacia la tardecita y la noche", situación que persistirá durante la madrugada del domingo con registros mínimos de 7°C.

Hacia la tarde del domingo y la jornada del lunes se proyecta una mejora temporaria con cielos soleados y despejados. El quiebre definitivo de este patrón invernal comenzará a visualizarse a partir del próximo martes, fecha en la que se iniciará un paulatino ascenso de las temperaturas en todo el territorio uruguayo.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 10 de junio de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 2°C y 18°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo nuboso, períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas. Para la tarde/noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y probables lluvias escasas y aisladas. Temperatura mínima de 5°C y máxima de 15°C.

La tendencia para los próximos días marca la continuidad de la nubosidad, nieblas y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones y episodios escasos y aislados, seguida por una mejora parcial con disminución de nubosidad.

Vista aérea de atardecer en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Proyecciones del fenómeno de El Niño y aumento de precipitaciones

Más allá de las condiciones semanales, Bidegain analizó las perspectivas a mediano y largo plazo, confirmando que las proyecciones actuales dejan ver la llegada de un fenómeno de El Niño "muy fuerte en la región". El especialista explicó que "en el modelo de anomalías de lluvias entre julio y setiembre van a ser positivas en todo el sur, incluyendo a Uruguay". Las tendencias climáticas globales marcan que, sobre todo, habrá un sustancial aumento de lluvias durante el último trimestre del año.

El experto recordó que el desarrollo de este evento climático responde a un proceso lento y progresivo. Actualmente se está registrando un calentamiento de +0,7°C en el océano Pacífico, tendencia que continuará en los meses venideros. Sin embargo, para poder hablar oficialmente de la consolidación de El Niño, la comunidad científica internacional exige que las anomalías térmicas en las aguas ecuatoriales se mantengan por encima de los 0,5°C durante un período mínimo de tres meses consecutivos.