El pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 10 de junio el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con un rango térmico nacional que irá desde los 7°C hasta los 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrá la abundante nubosidad, con bancos de niebla en algunos puntos. El viento soplará del este y noreste a 10-20 km/h en la primera parte del día, y luego rotará del este al sureste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 18°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, además de nieblas y neblinas, condiciones que continuarán durante la tarde y la noche. Los vientos serán del este y noreste a 10-20 km/h en la mañana, y más tarde del noreste a 10-20 km/h, con momentos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado por nieblas y neblinas, y hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad con posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas. El viento se presentará del sector este a 10-20 km/h durante todo el día, con mínima de 7°C y máxima de 16°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, sin fenómenos destacados, y durante la tarde y la noche aumentará la presencia de nieblas y neblinas, junto con precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos serán del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h en la primera parte del día, y luego del noreste a 10-20 km/h, pasando a variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 15°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, el panorama estará dominado por cielo nuboso y cubierto durante la mañana, con nieblas y neblinas, situación que se repetirá hacia la tarde y la noche. El viento será variable de 0-10 km/h en las primeras horas y luego del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Para Punta del Este, el miércoles comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado por nieblas y neblinas, y en la tarde/noche se mantendrán condiciones similares. Los vientos soplarán del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h tanto en la mañana como en la segunda mitad del día, con mínima de 11°C y máxima de 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad y podrán registrarse precipitaciones escasas y aisladas. El viento será del sector norte a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h durante la mañana, y luego quedará variable de 0-10 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.