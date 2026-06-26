Mundial 2026 en vivo hoy 26 de junio: novedades de Uruguay ante España, de los otros equipos y partidos del día

Uruguay está obligado a sumar
Tras la gran victoria de Ecuador, desde atrás, sobre Alemania por 2-1, la selección de Uruguay sabe que si pierde ante España se despedirá de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Por esto el elenco que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa está obligado a sumar algo en Guadalajara.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
Hoy la selección uruguaya se mide ante su par de España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00, por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste se juega todo ante el combinado ibérico en busca de poder acceder a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
De esa manera, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.