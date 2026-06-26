Mundial 2026 en vivo hoy 26 de junio: novedades de Uruguay ante España, de los otros equipos y partidos del día

Hoy la selección uruguaya se mide ante su par de España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00, por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste se juega todo ante el combinado ibérico en busca de poder acceder a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

De esa manera, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.