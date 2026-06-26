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Mundial 2026 en vivo hoy 26 de junio: novedades de Uruguay ante España, de los otros equipos y partidos del día

En este viernes se definen los Grupos I y H para determinar quiénes avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El País
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Federico Valverde en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Federico Valverde en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
@aufoficial

Uruguay está obligado a sumar

Tras la gran victoria de Ecuador, desde atrás, sobre Alemania por 2-1, la selección de Uruguay sabe que si pierde ante España se despedirá de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Por esto el elenco que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa está obligado a sumar algo en Guadalajara.

Darwin Núñez durante el partido de Uruguay contra Cabo Verde por el Mundial 2026.
Darwin Núñez durante el partido de Uruguay contra Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: EFE

¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!

Hoy la selección uruguaya se mide ante su par de España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00, por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste se juega todo ante el combinado ibérico en busca de poder acceder a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

De esa manera, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

Marcelo Bielsa una vez que finalizó el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Marcelo Bielsa una vez que finalizó el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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