Banderazo a la mexicana: cientos de uruguayos se juntaron en Guadalajara en la previa al partido con España

La "Garra Celeste" no falló. Este jueves de noche se juntó en la catedral de Guadalajara para decir presente y alentar a la selección para el partido de hoy frente a España. Muchos uruguayos viajaron a la ciudad, otros que viven en México se acercaron al banderazo para alentar a la Celeste.

Con cantos y banderas, a pesar de ser un partido difícil, son muchos los que tienen la esperanza de pasar a una nueva fase. Mirá el video.

Los hinchas acudieron en buen número sabiendo que la selección de Uruguay se juega la vida en el Estadio Akron, a partir de la hora 21:00, ante España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El equipo que dirige técnicamente Marcelo Bielsa llega muy obligado tras los dos empates que sumó en las primeras jornadas (1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde).

Bajo ese mismo punto, los fanáticos se hicieron presenta sabiendo que la Celeste precisa su aliento para conseguir un resultado que les permita soñar con poder avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.

Tras la sorprendente victoria 2-1 de Ecuador sobre Alemania, el equipo Bielsa tiene en claro que no puede perder ante la Furia Roja porque si sucede eso quedará eliminado. Por lo tanto, deberá empatar o ganar. Si consigue esto último sellará su pasaje a la siguiente fase del certamen.

El posible once de Uruguay ante España

Maximiliano Araújo celebra su gol para el empate de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

La selección uruguaya juega un partido clave este viernes ante España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, desde la hora 21:00, en el Estadio Akron en Guadalajara, México.

El probable once que pondrá Marcelo Bielsa sería: Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en el fondo, los tres volantes con Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde y los atacantes con la presencia de Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas.

Así se define si Uruguay empata con España

Si Uruguay saca una igualdad ante España, podrían clasificar como segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita no se sacan diferencias. En este punto pasan a pesar los goles a favor, donde hoy la Celeste aventaja a los africanos por uno.

Pero si se da un ganador en el otro partido del grupo, la Celeste tendrá que sacar la calculadora para clasificar tercera. En este punto, hay cuatro selecciones inalcanzables para Uruguay porque suman cuatro puntos y son Suecia, Ecuador, Bosnia Herzegovina. Aunque sí está confirmado que Escocia y Corea del Sur terminarían por debajo de la selección de Bielsa si se da la igualdad con España

De esta forma solo quedan cuatro lugares para terceros y ahí será clave lo que pueda hacer Uruguay, pero también lo que hagan el resto de las selecciones y estos son los escenarios que ayudarían a la Celeste:

Grupo G: Que Egipto le gane a Irán o que empaten 0-0. En caso de que esto no se dé, también sirve un empate entre Nueva Zelanda y Bélgica.

Grupo I: Que Senegal no le gane a Irak. También sirve que los asiáticos pierdan hasta por dos goles.

Grupo J: Un ganador en el partido entre Austria y Argelia.

Grupo K: Que Congo no gane.