Dónde se puede ver Uruguay vs. España gratis hoy 26 de junio por el Mundial 2026: canal y señal sin costo

Uruguay jugará frente a España hoy viernes 26 de junio luchando por sobrevivir en el Mundial 2026. La Celeste necesitará por lo menos un empate frente a la Furia Roja para ser una de las selecciones del Grupo H que avancen a los dieciseisavos de final.

El partido empieza a las 21:00 horas de Uruguay y será transmitido por varias señales, tanto en cable como en streaming. Además, habrá opciones pagas y gratuitas para ver el encuentro.

Dónde pasan a Uruguay gratis hoy 26 de junio

Para quienes busquen dónde ver el partido de Uruguay, la transmisión estará disponible gratis por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará Antel TV, también sin costo.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas pagas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay. Foto: AFP.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que cuentan con las señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

El panorama de Uruguay para clasificar a dieciseisavos de final

El equipo de Marcelo Bielsa llega a este choque después del duro golpe de haber cosechado empates ante los dos rivales más accesibles (1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde), pero con todas las posibilidades abiertas: puede ganar el grupo, clasificar como segundo o mejor tercero, o quedar eliminado de la Copa del Mundo.

En este momento, España lidera el Grupo H con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde le siguen con dos. Ambas tienen un saldo de cero goles, pero la Celeste se queda con el segundo puesto de momento por haber anotado tres tantos en la fase de grupos contra dos del seleccionado africano. Por su parte, Arabia Saudita, que se medirá con Cabo Verde al mismo tiempo que jueguen Uruguay y España, cierra la tabla con un punto.

En este momento, así están las posiciones del Grupo H:

Federico Valverde, capitán de Uruguay. @AUFOficial

La Celeste necesita al menos un empate para entrar a dieciseisavos de final. Estos son los posibles escenarios que enfrenta Uruguay pensando en la clasificación a la siguiente ronda: