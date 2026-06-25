Tras la definición del Grupo A del Mundial 2026, así quedó panorama de Uruguay para avanzar como tercero

Uruguay tuvo una de cal y una de arena tras la definición del Grupo A del Mundial 2026, en el cual Corea del Sur terminó como tercero, con tres unidades y diferencia de gol negativa, tras la caída 1-0 ante Sudáfrica.

La selección de Marcelo Bielsa tuvo como noticia positiva la derrota de República Checa ante México 3-0, pero no consiguió un resultado a favor en el partido donde los Bafana Bafana se impusieron sorpresivamente. Para avanzar a dieciseisavos perdiendo frente a España ahora la Celeste precisa sacar cuatro resultados favorables dentro de cuatro grupos posibles.

Pero para clasificar con el empate ante la Furia Roja las posibilidades crecen, necesitando solo dos acontecimiento más, de ocho posibles. Para esto último el triunfo de Brasil 3-0 sobre Escocia también fue importante.

En los partidos de primera hora, la victoria de Bosnia 3-1 sobre Qatar no sentó bien a la Celeste, que necesitaba un empate entre estos últimos para tener chance de posicionarse por encima del tercero de dicho grupo, incluso perdiendo. Pero Uruguay perdió una de las posibilidades de avanzar con derrota, quedando con sin margen de error.

Hay que recordar que si la Celeste le gana a España en la última fecha del Grupo H, no solo asegurará la clasificación, sino además la consiga muy probablemente como primera. Sin embargo la historia cambia si se da un empate o una derrota ante la Furia Roja.

Así se define si Uruguay empata con España

Si los Charrúas sacan una igualdad ante la vigente campeona de Europa, podría clasificar como segunda si Cabo Verde y Arabia Saudita no se sacan diferencias. En este punto pasan a pesar los goles a favor, donde hoy Uruguay aventaja a los africanos por uno.

Pero si se da un ganador, la Celeste tendrá que sacar la calculadora para clasificar tercera. En este punto, Bosnia ya no es alcanzable, pero si está confirmado que Escocia y Corea del Sur terminarían por debajo de la selección de Bielsa si se da la igualdad con España. Deberán ocurrir además dos de los siguientes acontecimientos, en los 8 grupos restantes.

Grupo D: Que no empaten Paraguay y Australia.

Grupo E: Que no gane Ecuador.

Grupo F: Que pierda Suecia.

Grupo G: Que Egipto le gane a Irán o que empaten 0-0. En caso de que esto no se dé, también sirve un empate entre Nueva Zelanda y Bélgica.

Grupo I: Que Senegal no le gane a Irak. También sirve que los asiáticos pierdan hasta por dos goles.

Grupo J: Que pierda Argelia.

Grupo K: Que Congo no gane.

Grupo L: Que pierda Croacia.

Así se define si Uruguay pierde con España

Si la Celeste no puede con los europeos, lo importante es que caiga por la menor cantidad de goles posibles. En el mejor de los escenarios Uruguay pugnará en este caso por ser uno de los mejores terceros, con dos puntos y una diferencia de gol de -1. Los grupos A, B, C, D, F y J ya no serían alcanzables, por lo que en los cuatro posibles deberían ocurrir los siguientes acontecimientos.

Grupo E: Que Ecuador y Curazao no ganen. En caso que los ecuatorianos igualen, Uruguay podrá perder solo por un gol.

Grupo G: Que Irán pierde. La diferencia por la que pueda perder Uruguay dependerá de lo abultado que sean los resultados de este grupo.

Grupo I: Que empaten Senegal e Irak.

Grupo K: Que igualen Congo y Uzbekistán.