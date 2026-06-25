República Checa 0-3 México por el Mundial 2026: los Aztecas cerraron con puntaje ideal y eliminaron a los checos

En el Mundial 2026, México venció 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca por el Grupo A. El Tri cerró la serie con nueve puntos, mientras que los checos fueron eliminados

Así quedaron las posiciones del grupo:

Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo convirtieron por México para resolver un partido igualado en la mitad inicial, en el que los mexicanos fueron superiores en la segunda parte.

Necesitados de la victoria para clasificarse a la fase de los 32 mejores equipos, los checos salieron en busca del arco defendido por Raúl Rangel y en el minuto 8 estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de pierna derecha de Denis Visinsky que salió por poco margen.

Si bien tuvieron la posesión de la pelota en los primeros 20 minutos, hasta la pausa de hidratación los europeos no crearon más peligro. Después del breve descanso, México recuperó el balón y puso en apuros a los rivales con una chilena de Israel Reyes, por fuera y un remate de Jorge Sánchez, despejado por Matej Kovar. México terminó mejor el primer tiempo, aunque sin marcar la diferencia a favor.

La segunda parte comenzó con enredo en mitad de la cancha y pocas emociones hasta que en el minuto 55, Luis Romo le puso un balón a Chávez, quien se escapó por la banda derecha y abrió el pie para poner el 1-0.

Los dirigidos por Miroslav Koubek se adelantaron en busca del empate; en el 61 quedaron mal parados y México amplió la ventaja con un gol de derecha de Julián Quiñones. En una jugada iniciada por Gilberto Mora, de lo mejor de México, Quiñones rescató un rebote en el área y puso el balón en la red, un golpe mortal para los europeos, que en seis minutos vieron desaparecer la posibilidad de seguir en el Mundial.

Con el triunfo en la bolsa, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, se dio tiempo para un homenaje. En el minuto 78 envió a la cancha al arquero Guillermo Ochoa, quien sumó sus primeros minutos en su sexta participación en Copas del Mundo.

México completó la noche perfecta en el 90+4 con un gol del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo: se hizo de un rebote y de derecha convirtió el 3-0.

República Checa 0-3 México

Estadio: Azteca.

Árbitro: Yael Falcon Perez (Argentina)

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez (Argentina)

VAR: Juan Lara (Chile)

República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes (64' Tomas Soucek) (87' Alexandr Sojka), Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci, David Doudera; Lukas Cerv (87' Tomas Chory), Michal Sadilek, Adam Hlozek (64' Patrik Schick), Pavel Sulc, Denis Visinsky (55' Lukas Provod). DT: Miroslav Koubek.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Édson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez (78' Jesús Gallardo); Luis Romo (63' Obed Vargas), Gilberto Mora (72' Álvaro Fidalgo); Julián Quiñones, Guillermo Martínez (63' Santiago Giménez), Roberto Alvarado. DT: Javier Aguirre.

Goles: 55' Mateo Chávez (M) / 0-1, 61' Julián Quiñones (M) / 0-2, 90+4' Álvaro Fidalgo (M) / 0-3.

Amarillas: 64' Édson Álvarez (M).

Con información de EFE.