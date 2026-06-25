Marruecos 4-2 Haití por el Mundial 2026: reacción a tiempo, pero no le alcanzó para ser líder en el Grupo C

Marruecos venció 4-2 a Haití este miércoles 24 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un cierre movido del Grupo C jugado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El conjunto africano llegó a siete puntos, después de haber empatado 1-1 ante Brasil y derrotado 1-0 a Escocia. El equipo caribeño completó tres caídas, tras el 0-1 con Escocia y el 0-3 ante Brasil.

El partido tuvo seis goles, un primer tiempo cambiante que terminó 2-2 y una segunda parte en la que el ganador impuso su peso ofensivo: tuvo 71% de posesión, 19 remates y 12 tiros al arco.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Marruecos y Haití

La historia empezó cuesta arriba para el combinado africano. A los 10 minutos, Lenny Joseph definió de taco, la pelota dio en la espalda del arquero Bono para que terminara adentro de su arco.

La respuesta llegó recién sobre el cierre del primer tiempo. A los 39 minutos, Achraf Hakimi igualó el encuentro. Pero la calma duró poco: a los 43, Wilson Isidor volvió a adelantar a Haití tras un tremendo disparo de media distancia.

Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja caribeña, apareció Ismael Saibari en el 45+1 para marcar el 2-2, esta vez asistido por Hakimi. Ese gol cambió el tono del encuentro antes del entretiempo y dejó todo abierto para la segunda mitad.

En el complemento, el dominio territorial se sostuvo hasta que el marcador se quebró. A los 78 minutos, Soufiane Rahimi anotó el 3-2 tras pase de Chadi Riad.

El cierre terminó de inclinar la balanza. A los 89 minutos, Gessime Yassine marcó el 4-2 con asistencia de Rahimi y sentenció un encuentro que había sido incómodo durante buena parte de la primera mitad.

Marruecos 4-2 Haití

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Asistentes: Hessel Steegstra y Jan de Vries (NED).

Cuarto: Joao Pinheiro (POR).

VAR: Dennis Higler (NED) y Fedayi San (SUI).

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halal, Chadi Riad, Anass Salah- Eddine (83' Noussair Mazraoui); Brahim Díaz (70' Azzedine Ounahi), Sofyan Amrabat; Ismael Saibari (71' Soufiane Rahimi), Neil El Aynaoui (83' Samir el Mourabet), Bilal el Khannous; Ayoub Kaabi (70' Gessime Yassine). DT: Mohamed Ouahbi.

Haití: Johny Placide; Jean-Kévin Duverne (80' Arlus Carlens), Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques (81' Dominique Simon), Ruben Providence (67' Duckens Nazon); Wilson Isidor (67' Deedson Vixamar), Lenny Joseph (83' Frantzdy Pierrot). DT: Sébastien Migné.

Goles: 10' Lenny Joseph (H), 39' Achraf Hakimi (M), 43' Wilson Isidor (H), 45+1' Ismael Saibari (M), 78' Soufiane Rahimi (M) y 89' Gessime Yassine (M)

Amarillas: 79' Duckens Nazon (Haití), 79' Johny Placide (Haití) y 90' Josué Casimir (Haití)

Rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.