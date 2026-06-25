Mundial 2026: debutó Neymar, que volvió a Brasil luego de casi tres años tras un amargo recuerdo ante Uruguay

Si bien el partido ya estaba completamente laudado, la selección de Brasil se imponía 3-0 ante su par de Escocia por el Mundial 2026, el Hard Rock Stadium se levantó y los hinchas brasileños comenzaron a gritar y aplaudir: Neymar Junior estaba por ingresar al campo de juego en el minuto 76.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti lo llamó al futbolista del Santos de Brasil, le dio unas indicaciones y lo mandó al campo de juego por Matheus Cunha para que tuviera sus primeros minutos en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

AGARRATE, AGARRATE… ¡¡¡BIENVENIDO FÚTBOL!!! NEYMAR a la cancha en Brasil vs. Escocia. Suma sus primeros minutos en esta Copa del Mundo.



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El exjugador del Barcelona y París Saint Germain no había podido debutar ante Marruecos y Haití a raíz de una lesión en la pantorrilla que sufrió en el Santos. Eso le imposibilitó estar a la orden de cara a los dos primeros partidos del combinado norteño en la Copa del Mundo.

Ya con el alta médica y con algunos entrenamientos a la par de sus compañeros, Neymar Junior tuvo su tan ansiado estreno en la Copa del Mundo 2026.

Neymar Junior con la selección de Brasil. Foto: AFP.

Desde que había asumido Ancelotti nunca lo había citado a la selección brasileña y por eso estaba en duda su presencia en la Copa del Mundo. Sin embargo, se lo ganó a último momento para poder disputar su cuarto Mundial.

El último partido de Neymar con Brasil

Cabe recordar que Neymar llevaba casi tres años sin ponerse la camiseta de la selección de Brasil. La última vez había sido el 17 de octubre de 2023 en la derrota 2-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias sudamericanas.

Ese día, Neymar tuvo una noche de terror. Más allá del resultado, el futbolista sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Eso le demandó casi un año de recuperación para volver a pisar un campo de juego.

Brasil se quedó con la cima del Grupo C

Matheus Cunha celebra su gol ante Escocia en Miami. Foto: AFP.

Brasil cumplió con su objetivo: le ganó 3-0 a Escocia y se adueñó del primer puesto del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. El equipo que dirige técnicamente el italiano Carlo Ancelotti sumó la victoria ante los británicos gracias a un doblete de Vinicius Junior y un tanto de Matheus Cunha.

Por ese mismo grupo, Marruecos sufrió más de lo esperado para poder vencer a Haití: lo hizo por 4-2 en el Mercedes Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos. El combinado africano ganó, pero no consiguió los goles que necesitaba para quedarse con la cima del Grupo C y avanzó como segundo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.